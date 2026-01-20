Las obras que acabarán con los vertidos de fecales en El Campello se alargan (y no es la primera vez)

Las obras de canalización que acabarán con los vertidos de fecales en la zona norte de El Campello tienen nueva fecha de finalización. Los trabajos arrancaron en mayo de 2024 con un periodo de ejecución de quince meses, pero ya en junio de 2025 la Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras dio como fecha prevista finales de año.

Ahora, la estimación es que estarán terminadas "antes del inicio del periodo estival", han asegurado fuentes del departamento autonómico a INFORMACIÓN. Las obras están al 65 %, con prácticamente todas las conducciones instaladas y se centran en la actualidad en las estaciones de bombeo, suministro de equipos electromecánicos, instalación eléctrica y telecontrol.

¿Y cuáles son las causas de este retraso, que alargará el proyecto durante casi un año más respecto a la previsión inicial? La conselleria achaca el retardo al contexto "de tensión en el mercado" en la Comunidad Valenciana por las obras de reconstrucción tras la dana, en la que han participado empresas de la provincia.

A esta "falta de disponibilidad de medios" que ha retrasado el inicio de algunas fases se ha unido la dificultad de ejecución de una obra de carácter lineal "en una zona altamente antropizada", esto es, modificada por la acción humana.

Presupuesto

La Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras está avanzando en la tramitación de una modificación contractual del proyecto. El Consell, a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), adjudicó la megaactuación por un coste inicial de 7,6 millones de euros, de los que la administración autonómica pone el 90 % y el Ayuntamiento campellero, el 10 % restante.

La infraestructura va a acabar con los episodios de vertidos fecales con la mejora el sistema de saneamiento de la zona norte, en cuyas urbanizaciones viven alrededor de 7.300 personas y que cuentan con instalaciones obsoletas o insuficientes para la correcta gestión integral del agua.

El presupuesto inicial se ha incrementado ya en más de un millón de euros

Las obras consisten en la ejecución de nueve nuevas estaciones de bombeo y sus conducciones de transporte, así como la adecuación y remodelación de tres estaciones de bombeo existentes. Además, está prevista la conexión con la actual estación de bombeo de El Campello, que transportará aguas hacia la depuradora de Alicante Norte.

Cala Lanuza cerrada al baño por vertidos de fecales en 2019 / INFORMACIÓN

La actuación es transversal porque mejorará el saneamiento de la zona norte, por proximidad, pero también de todo el pueblo, hasta conectar con la maquinaria a la altura del río Monnegre, que también quedará libre de vertidos.

El concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, recuerda a este diario que desde el mismo día en que la conselleria presentó el proyecto ya se advirtió de que quedaba supeditado "a lo que podríamos encontrarnos en el subsuelo" del término municipal, lo que se desconoce hasta que se abren zanjas y se ven tuberías, bombas y estaciones de bombeo.

"Generalitat y Ayuntamiento sabíamos que lo que podemos llamar sorpresas iban a surgir y nos comprometimos a afrontar más obra de la esperada y, por tanto, más inversión", explica Palomares, de ahí que el presupuesto inicial, añade, se haya superado ya en más de un millón de euros.

Reventones

El concejal incide en la importancia de la actuación de canalización y elevación de aguas residuales: "Es una obra absolutamente necesaria que no puede recibir crítica alguna porque significa poner punto final a los continuos y sufridos episodios de vertidos de aguas residuales al mar y reventones de tuberías".

Además, la infraestructura estaba muy deteriorada y las canalizaciones mucho peor de lo esperado, pero "solo ha sido posible actuar" cuando el PP asumió el Consell, ya que sostiene que el gobierno del Botànic "retrasó el proyecto año tras año y nada hizo".