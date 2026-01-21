Alibuilding coloca la primera piedra de las 161 viviendas de la promoción San Juan Collection

Más viviendas en Sant Joan d'Alacant. La promotora alicantina Alibuilding ha dado el pistoletazo de salida a la construcción de un complejo residencial de 161 casas en la principal arteria del municipio, la avenida de la Rambla de la Libertad.

El director general de Alibuilding, José Izquierdo; el CEO de Aligrupo, Daniel Torregrosa; el alcalde de Sant Joan, Santiago Román; el concejal de Urbanismo, David Aracil; y la edil de Vivienda, Charo Tomás, han protagonizado el acto simbólico de colocación de la primera piedra en una de las parcelas de la promoción, llamada San Juan Collection.

En el evento celebrado este miércoles, se ha colocado una urna que contenía las banderas oficiales, los planos de diseño de la promoción, varios diarios impresos, unas monedas y herramientas de construcción, como testimonio del momento histórico del inicio de esta promoción, una de las de mayor tamaño que está desarrollando Alibuilding, empresa que tiene sede social en esta misma ciudad.

El director general de Alibuilding, José Antonio Izquierdo, ha destacado que este proyecto tiene una significación "muy especial", ya que se desarrolla en la localidad donde nació la empresa "y se enmarca dentro de la apuesta por el desarrollo urbanístico de la ciudad mediante el aprovechamiento de solares aún sin desarrollar en su zona más dinámica".

Demanda

Asimismo, Izquierdo ha señalado que la futura promoción San Juan Collection nace con la "aspiración de contribuir a la mejora de la ciudad, sumarse a su crecimiento racional y ordenado y aportar nuevas viviendas que den respuesta a la demanda existente de la sociedad".

Izquierdo ha reconocido que han puesto "muchas ilusiones y todas las ganas" para que este proyecto salga adelante y se han volcado en su configuración, diseño y calidades "para dar respuesta a una necesidad de incrementar la oferta residencial en el cinturón metropolitano de Alicante y su ciudad".

Un momento del acto / INFORMACIÓN

Por su parte, el alcalde ha destacado que esta es la primera promoción de Alibuilding en la ciudad, una actuación que consolida la arteria principal, desde Jaume I hasta la Rambla de la Libertad, que ya empieza a funcionar, y donde las primeras promociones "logran lo que todos queremos, más vida a nuestra ciudad, que atraigan a nuevos vecinos y que nuestros vecinos de hoy no tengan que irse a otros municipios".

Román ha indicado que una ciudad "que trabaja y que evoluciona tiene su reflejo en la construcción" y ha añadido que Sant Joan es en la actualidad el municipio "que más licencia está concediendo en la provincia, y somos el municipio que está haciendo viviendas de todo tipo, tanto vivienda pública como de renta libre".

En la actualidad, la localidad tiene en construcción unas 700 viviendas impulsadas por el Plan Vive de la Generalitat y el desarrollo de diferentes promociones de renta privada.

Zonas comunes

San Juan Collection contará con 161 viviendas de diferentes tamaños y tipologías, distribuidas en un inmueble de seis alturas que se extenderá en un solar de 2.865 metros cuadrados. Este edificio dará acceso a las viviendas con ocho escaleras diferentes, que permitirán conectar las viviendas y las zonas comunes.

La promoción que arranca este miércoles en su construcción ofrece garaje comunitario con trastero en dos alturas subterráneas, zonas comunes en la azotea con piscina y un espacio para gimnasio en la planta baja.

La empresa encargada de su construcción es la alicantina Novaligepro, que ya ejecuta para Alibuilding otras promociones como Polop Hills y Polop Hills Nature, en la localidad de la Marina Baixa. El proyecto ha sido generado en el despacho de GEA Architects.