La ampliación del vertedero de El Campello ocupará como varios campos de fútbol... y no son pocos

El vertedero de la planta de tratamiento de residuos de El Campello ocupa en la actualidad 15,3 hectáreas y la empresa ha solicitado a la Conselleria de Medio Ambiente una ampliación en superficie de 5,8 hectáreas, alegando que está saturado y que se acerca al final de su vida útil.

Para hacernos una idea de lo que supone ese aumento, basta con una simple comparación: esas 5,8 hectáreas, esos 58.000 metros cuadrados, equivalen a ocho campos de fútbol.

Las obras previstas se dividen en tres fases: construcción, explotación y sellado. La empresa explotadora de la planta, FCC, prevé ejecutar el nuevo vaso de vertido al norte, este y oeste del vertedero actual con una superficie total de celda de 70.972 metros cuadrados para albergar hasta 1,72 millones de metros cúbicos de residuos, según consta en el expediente, que está en fase de exposición pública.

El vertedero estará rodeado perimetralmente por un vial de siete metros útiles de 25 centímetros de zahorra que enlazará con el vial existente de la celda actual en explotación.

En el apartado de explotación, se dispondrán fases de cinco metros de altura, realizando una cubrición parcial diaria con material procedente de la excavación de 30 centímetros de espesor. De esta forma, recalcan, podrá evitarse la generación de malos olores y la proliferación de animales no deseados.

Sistema de explotación con diques que recoge el proyecto / INFORMACIÓN

Los residuos, que son los llamados rechazos y vienen enfardados en balas, serán apilados ordenadamente a cuatro alturas formando 4,4 metros, mientras que el resto hasta llegar a los cinco metros (0’6 centímetros), se rellenará con residuo en masa que no se pueden enfardar, como son los rechazos de afino.

Explotación

La estimación de la vida útil total se basa en el volumen total del vaso de vertido y en la entrada anual de residuos esperada. De esta manera, FCC considera que serán 18 años desde el comienzo de su explotación.

Una vez agotado, será necesario ejecutar algunas infraestructuras e instalaciones para el sellado del vaso de vertido y posteriormente realizar su control posclausura.

Los partidos de izquierda llevan a pleno una moción en contra de la ampliación

En la actualidad, según recoge el documento, la zona de ampliación no tiene ningún tipo de aprovechamiento, en el pasado sí que debió tener un uso agrícola con ocupación de baja densidad, habiendo quedado sustituida esa vegetación por especies arbóreas, pinos en concreto, y arbustivas de escaso porte.

Esta pobreza en cuanto a la vegetación existente, además de por factores climatológicos, está regida por la práctica ausencia de un suelo vegetal desarrollado de forma que las rocas del entorno (margas, margocalizas y calizas) afloran en la práctica totalidad de la zona de ampliación.

Zona de ampliación del vertedero que recoge el proyecto / INFORMACIÓN

En la zona no existen núcleos de población significativos ni actividades industriales reseñables más allá de la propia actividad del vertedero.

No obstante, las quejas de los vecinos de la zona norte de El Campello por los malos olores se produjeron prácticamente desde el arranque de la actividad de la planta.

Malos olores

En los últimos meses, además, vecinos de Aigües, situado a menos de dos kilómetros de la instalación, han mostrado ante el Ayuntamiento su profundo malestar por esta misma circunstancia, la de los malos olores.

Mientras, los partidos de la corporación de El Campello toman las primeras iniciativas tras conocer la petición de FCC de ampliar el vertedero en superficie. Así, PSOE, Compromís, Per El Campello y Esquerra Unida- Unides Podem van a llevar al próximo pleno ordinario una moción de rechazo a esta medida.

Son todos los partidos de la oposición, menos Vox, y faltan también los dos ediles no adscritos y exsocialistas Vicent Vaello y Lupe Vidal.

En su exposición de motivos, los partidos recuerdan que la instalación ha generado a lo largo de estos años "afecciones ambientales, molestias por malos olores y un impacto negativo en la calidad de vida de la ciudadanía", especialmente en las zonas más próximas y en municipios colindantes como Aigües.

Segunda en dos años

Consideran que la nueva ampliación se plantea apenas dos años después de la última ejecutada y supondría prolongar durante casi dos décadas más "los impactos ambientales, sociales y sanitarios asociados al vertedero, a pesar de que la instalación ha superado ampliamente las previsiones iniciales de volumen de residuos a tratar".

La ciudadanía de El Campello, recalca la moción, lleva años "soportando una carga desproporcionada en beneficio de intereses supramunicipales, sin que exista una compensación real ni una solución definitiva que priorice la reducción, reutilización y reciclaje de residuos" conforme a los principios de la economía circular.

Por ello, la moción muestra el rechazo "firme" a la ampliación en superficie del vertedero e insta a la Conselleria de Medio Ambiente a denegar la autorización solicitada, "atendiendo a los impactos ambientales, sociales y sanitarios que conlleva".

Además, pide que los servicios técnicos municipales elaboren alegaciones contra la ampliación, manifestando formalmente el rechazo institucional del municipio al proyecto.