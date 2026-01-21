La rompedora apuesta de San Vicente en Fitur

San Vicente del Raspeig está representado en Fitur, por tercer año consecutivo, con un amplio programa de actividades coordinado por el Ayuntamiento con el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante.

El alcalde, Pachi Pascual, se ha desplazado a la Feria Internacional de Turismo, que se celebra en el recinto Ifema, acompañado de los concejales de Cultura, Óscar Lillo, y Deportes, Ricardo Bernabeu, para participar en las cuatro presentaciones que el municipio realiza en el stand de la Costa Blanca y en la plaza de Callao y en reuniones con diferentes entidades.

Pascual ha explicado que este año se ha intensificado la agenda de trabajo para la promoción de municipio "con más acciones dirigidas a mostrar el potencial de San Vicente como ciudad dinámica con una gran proyección internacional en el ámbito deportivo, una amplia oferta cultural de calidad que se mantiene durante todo el año y fiestas de gran reconocimiento y prestigio".

El alcalde ha apuntado que toda la programación que se llevará a cabo esta semana con motivo de la participación de San Vicente en Fitur se ha limitado a los actos estrictamente dirigidos al sector profesional, en cumplimiento del decreto de luto oficial acordado por el Gobierno de España con motivo del accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz.

El alcalde, con ediles de la corporación en Fitur / INFORMACIÓN

Las tres presentaciones previstas en el recinto Ifema han tenido lugar este miércoles. En la primera, se han dado a conocer las propuestas para este año 2026 como destino turístico deportivo. En la segunda, se ha puesto en valor un amplio calendario de actividades que le acreditan como espacio de turismo cultural destacado en la Costa Blanca. La tercera presentación ha sido el estreno del nuevo spot de Turismo con el eslogan "San Vicente del Raspeig, una ciudad para descubrir".

Vídeos

El jueves se volverá a proyectar el spot de marca turística en la plaza de Callao, como también los vídeos promocionales de turismo deportivo y cultural y de las fiestas Patronales y de Moros y Cristianos y las Hogueras y Barracas.

En la jornada del viernes, el municipio estará representado en el espacio de showcooking con la elaboración plato de arroz de huevo frito y torreznos a cargo del restaurante El Pantanet 8, que también asistirá la próxima semana al congreso internacional de gastronomía Madrid Fusión Alimentos España que se celebra el Ifema.

El personal técnico de la Oficina de Turismo de San Vicente atenderá a todos los visitantes que asistan a Fitur hasta el próximo domingo en el stand de la Costa Blanca, situado en el pabellón 7 de Ifema, para dar a conocer las diferentes propuestas y atractivos del municipio.