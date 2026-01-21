Vandalismo en el polideportivo de El Campello... y consecuencias para los usuarios
Gamberros vacían los extintores por toda la pista de la instalación
Vandalismo en el polideportivo centro de El Campello. Las instalaciones estaban abiertas para que los trabajadores del mercadillo que instalan sus puestos los miércoles puedan hacer uso de los aseos.
Unos gamberros han aprovechado esta circunstancia para acceder al pabellón deportivo de El Campello "con el único y absurdo objetivo de hacer daño a una propiedad pública", lamentan fuentes municipales.
Limpieza
Una vez dentro, se han dedicado a vaciar los extintores, rociando de espuma toda la pista central, que ahora ha de ser sometida a un proceso de limpieza especial por tratarse de un material nocivo.
¿Consecuencias? Las pistas no podrán utilizarse durante la tarde. Además, por motivos de seguridad, el uso de las instalaciones queda suspendido hasta que se establezcan las medidas correspondientes, según las mismas fuentes.
La degradación del entorno urbano puede ser sancionada con multa de hasta 750 euros, según recoge la ordenanza de convivencia ciudadana aprobada en El Campello.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ratas entre las mesas del Portal de Elche de Alicante: 'Son gigantes, más grandes que las palomas, viven en los árboles y saltan de aquí para allá
- Mañana complicada en las carreteras de Alicante: retenciones, obras y varios accidentes
- La nueva “zona de moda” de Alicante tiene a la venta pisos por menos de 250.000 euros: tres habitaciones y con piscina
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- Altea restringirá el tráfico de la N-332 en el centro urbano en dirección Calpe-Benidorm por obras de mejora
- Desalojan un edificio con 20 residentes en Rojales al colapsar una viga en las obras de remodelación
- Una vecina de Villena, entre los desaparecidos en el accidente de tren en Adamuz