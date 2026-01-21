Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vandalismo en el polideportivo de El Campello... y consecuencias para los usuarios

Gamberros vacían los extintores por toda la pista de la instalación

Estado de las pistas del pabellón de El Campello

Estado de las pistas del pabellón de El Campello / INFORMACIÓN

L. Gil López

L. Gil López

Vandalismo en el polideportivo centro de El Campello. Las instalaciones estaban abiertas para que los trabajadores del mercadillo que instalan sus puestos los miércoles puedan hacer uso de los aseos.

Unos gamberros han aprovechado esta circunstancia para acceder al pabellón deportivo de El Campello "con el único y absurdo objetivo de hacer daño a una propiedad pública", lamentan fuentes municipales.

Limpieza

Una vez dentro, se han dedicado a vaciar los extintores, rociando de espuma toda la pista central, que ahora ha de ser sometida a un proceso de limpieza especial por tratarse de un material nocivo.

Estado de la pista

Estado de la pista / INFORMACIÓN

¿Consecuencias? Las pistas no podrán utilizarse durante la tarde. Además, por motivos de seguridad, el uso de las instalaciones queda suspendido hasta que se establezcan las medidas correspondientes, según las mismas fuentes.

La degradación del entorno urbano puede ser sancionada con multa de hasta 750 euros, según recoge la ordenanza de convivencia ciudadana aprobada en El Campello.

