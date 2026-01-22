El Año Altamira acabará a lo grande en Madrid y El Campello

Justo un año después del funeral que el 10 de febrero de 2025 presidió el Rey Felipe VI para inhumar los restos de Rafael Altamira y su esposa, Pilar Redondo, en el cementerio municipal de El Campello, el municipio dará por finalizada la intensa programación con la que se ha dado forma al Año Altamira.

El alcalde, Juanjo Berenguer, tras la repatriación desde México del prestigioso jurista, literato y humanista de talla internacional, anunció esta iniciativa el año pasado en Fitur y ha sido en esa misma cita anual del sector turístico donde ha dado a conocer los dos últimos y potentes actos.

La primera es la exposición titulada "Rafael Altamira: un alicantino universal", en la que han colaborado el Ayuntamiento, la Universidad de Alicante y el instituto Jorge Juan de Alicante, y el depósito de parte del legado del jurista en la sede del Instituto Cervantes en Madrid.

Exposición

La exposición está integrada por una serie de paneles que recogen la vida y obra de Rafael Altamira, desde su nacimiento hasta su funeral en El Campello.

Se inaugurará en la sala de exposiciones de la casa de Cultura campellera el 30 de enero y allí permanecerá colgada hasta el día 22 para, a continuación, recorrer las distintas sedes que tiene la Universidad de Alicante por toda la provincia y centros educativos y culturales que la soliciten.

El segundo y acto final tendrá lugar el 10 de febrero, día en que nació el jurista, en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid. Autoridades, familiares, académicos y cuantos quieran sumar al acto serán testigos del depósito de objetos personales del humanista en la llamada Caja de las Letras, un recinto acorazado en el que ya se custodian legados de otros españoles ilustres, personajes que destacaron en campos tan variados como la literatura, la pintura, la escultura o la música, entre otras artes.

Hemos sentado las bases para que su figura sea reconocida por las más altas instancias políticas y académicas Juanjo Berenguer — Alcalde de El Campello

En ese acto intervendrán el poeta Luis García Montero, director del Instituto Cervantes; el alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer; y María Luz Altamira García-Tapia, nieta del jurista.

Publicación

Después, en la misma sede del Instituto Cervantes, se procederá a la presentación del libro "Altamira y Cervantes", al que han dado forma Eva Valero, catedrática de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Alicante, e Ignacio Ramos Altamira, bisnieto de Rafael y doctor en Filosofía y Letras.

Se trata de una publicación editada por el propio Instituto Cervantes, que se ha implicado de forma decidida en el Año Altamira, consciente de la valía del personaje.

"Ha sido un año repleto de actividades culturales, académicas y educativas de todo tipo, con participación de historiadores, académicos y literatos de reconocido prestigio, con el que hemos conseguido que el legado de Altamira sea hoy mucho más conocido, aunque lo más importante, a mi entender, es que hemos sentado las bases para que su figura sea reconocida por las más altas instancias políticas y académicas", señala el alcalde.