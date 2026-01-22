"El Campello no se explica, se siente" aterriza en Fitur

"El Campello no se explica, se siente", es el nuevo eslogan alrededor del cual girarán las campañas turísticas que emprenda el municipio en este año 2026, que, con videos incluidos, resume la esencia del destino, centrado en un turismo sostenible y la calidad en los servicios.

La campaña gira en torno a la sostenibilidad en un sector terriblemente competitivo, en el que los destinos luchan para atraer visitantes con las más variadas estrategias, explica el Ayuntmaiento en un comunicado.

"El Campello, futuro sostenible" no es solo un eslogan, "sino una manera de entender el desarrollo del municipio", como señaló la concejala de Turismo, Marisa Navarro, es la presentación de la nueva imagen turística en el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra estos días en Madrid.

Esa marca hace referencia directa a la concesión de los fondos europeos Next Generation, dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos, y simboliza "nuestro compromiso con un modelo de turismo más responsable, innovador y alineado con los valores europeos de sostenibilidad, cohesión social y respeto por el territorio".

Distintivos

El Campello apuesta decididamente por la calidad en los servicios turísticos, animando al sector a avanzar y mejorar de acuerdo a los rigurosos criterios que marcan diversos organismos nacionales e internacionales para otorgar distintivos, que se conceden tras superar un "examen" que pone a prueba al sector.

Se trata de reconocimientos oficiales que avalan el trabajo bien hecho, como las marcas Q de calidad turística y S de Sostenibilidad, el sistema SICTED y otros reconocimientos "que certifican que El Campello es un destino serio, fiable y comprometido con la mejora continua", remarca la concejala.

La concejala de Turismo de El Campello, en Fitur / INFORMACIÓN

"La calidad", añade, "no es una meta puntual, sino un proceso constante que forma parte de nuestra forma de trabajar" y consolidarse en ese terreno "no sería posible sin el compromiso del tejido empresarial".

Eso se traduce en que 30 empresas y servicios turísticos de El Campello han reafirmado este año su adhesión al sistema SICTED, consolidando una red de profesionales que comparten una misma visión: ofrecer al visitante una experiencia excelente y homogénea en todo el destino.

El Campello ha sido también reconocido con el certificado de SEGITTUR, que avala su apuesta por un modelo de destino turístico inteligente, basado en la innovación, la sostenibilidad, la accesibilidad y una gestión eficiente. "Este reconocimiento refuerza nuestra posición como un destino moderno, preparado para los retos del presente y del futuro", señala Navarro.

Rutas turísticas

El Ayuntamiento de El Campello, concretamente la concejalía de Turismo, sigue "firmemente" un compromiso con la accesibilidad, siempre de la mano de la calidad. Y como ejemplo, en Madrid se promociona estos días las rutas turísticas So Arrel, Monumental y la Ruta Accesible, diferenciadas por colores y resaltados e incorporando lengua braille.

Además, se han instalado este año infografías con pictogramas para personas con discapacidad cognitiva y paneles acústicos que, junto al bucle magnético, mejoran la experiencia de las personas con discapacidad auditiva.

La mejora de la señalización de las rutas y la incorporación de vídeos en lengua de signos, audiodescriptivos y en varios idiomas (accesibles mediante códigos QR), contribuyen a mejorar la experiencia del visitante y hacerla inclusiva.

No se olvida el municipio del viajero que se incentiva por la oferta cultural a la hora de elegir su destino vacacional. Por ello, El Campello avanza en las audioguías turísticas, el juego cultural dedicado a Rafael Altamira y la difusión en streaming del Desembarco, fiesta declarada de Interés Turístico, que nos ha permitido ampliar su alcance y proyección.

Tampoco se olvida El Campello de los más pequeños, y para ellos ha desarrollado acciones específicas de turismo familiar, como Tour and Kids y actividades de gamificación, pensadas para que los niños y niñas disfruten del destino mientras aprenden y se convierten en prescriptores del destino.

Rodajes

El Campello Film Office es el departamento que funciona como oficina de rodajes, que se consolida año tras año. Además de gestionar numerosos proyectos audiovisuales y sus permisos, ha coproducido la serie de documentales "Mujeres Mediterráneas", que tras recorrer Líbano, Turquía, Croacia y Túnez, sitúa esta vez a Europa como protagonista, mostrando El Campello como un puente entre civilizaciones, unido por el Mediterráneo que baña nuestros 23 kilómetros de costa.

Este año 2026 será noticia destacada la película "Guirigall", rodada íntegramente en El Campello, con la que se quiere dar a conocer algunas de las señas de identidad culturales y gastronómicas, utilizando un hilo conductor divertido y entrañable, donde las personas mayores del municipio narran la evolución y la historia del antiguo pueblo marinero. El estreno se ha programado para el mes de marzo.