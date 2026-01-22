El parque infantil de Alicante perfecto para celebrar gratis los cumpleaños de tus hijos: tobogán gigante, lago, skatepark y columpios
Este parque tiene amplias zonas verdes, columpios y hasta un campo de fútbol
Si estás cansado de pagar para celebrar el cumpleaños de tus hijos, tienes que saber que celebrar estas fiestas al aire libre es una opción que cada vez más barajan los padres. Además de que, obviamente, sale mucho más barato puede ofrecer a los niños una variedad de opciones muy interesante. Y para todas las edades.
Los parques y merenderos ofrecen un entorno amplio, natural y seguro donde los niños pueden jugar libremente, correr y disfrutar de la fiesta sin las limitaciones de espacio de los locales cerrados.
Eso sí, debes buscar el lugar más adecuado y en la provincia de Alicante hay uno perfecto: el parque Adolfo Suárez de San Vicente del Raspeig.
Es raro el día que no vayas a este parque, ubicado a las afueras de la ciudad, y veas alguna celebración, tanto en las zonas de mesas habilitadas como en sus amplias zonas verdes. Puedes optar por el merendero que tiene el parque, entre la zona de columpios y el parque de tráfico, si tienes hueco, o llevarte tus propias mesas y sillas y organizar un día estupendo al aire libre.
Así es el parque Adolfo Suárez de San Vicente del Raspeig
El parque Adolfo Suárez, en San Vicente del Raspeig, es uno de los espacios más completos para pasar un día divertido con amigos y familia y también para celebrar cumpleaños. Se trata de un parque amplio y bien equipado que cuenta con varias zonas de juegos infantiles, áreas verdes, caminos peatonales y espacios abiertos ideales para que los niños jueguen con total libertad.
Entre sus instalaciones destacan:
- una zona de merendero con mesas y bancos, especialmente pensadas para comidas y celebraciones
- una zona infantil con columpios
- un parque de tráfico muy completo
- un skate park con varios espacios y para hacer todo tipo de trucos
- un campo de fútbol
- un tobogán gigante
Este parque también tiene una pequeña laguna con tortugas y peces y muchas veces se puede ver a algún niño “pescando” algún cangrejito pequeño que enseguida vuelve al agua. ¡Hay de todo!
Eso sí, te recomendamos que no vayas en los meses con más calor y en las horas centrales del día porque es un gran espacio al aire libre y hay pocas sombras (las de los árboles, únicamente).
- ¿Por qué Emiratos Árabes está enterrando miles de millones de litros de agua bajo el desierto?
- La entidad que dirige el Liceo Francés de Alicante pone a la venta de forma íntegra el centro
- Pérez Llorca y Ayuso firman un acuerdo para crear un 'eje nacional de inteligencia turística
- Paquito, sobre el fichaje de su hijo por el Hércules: 'Tenerlo en casa es un orgullo para mí
- Alicante renueva las normas para subir al autobús: cambios en los patinetes eléctricos y en el 'pago' de las multas
- El oleaje se come la playa de El Pinet en Elche y aviva la tensión vecinal
- Detenido en Sevilla un empresario como presunto colaborador de González Amador
- ¿Por qué están los parques y la Explanada de Alicante cerrados desde el lunes?