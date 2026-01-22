Un sindicato recurre el proceso de adjudicación de destinos de la Policía Local de San Vicente: "Hay opacidad"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha presentado este jueves un recurso de reposición en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig al no estar conforme con la forma en la que se ha desarrollado y resuelto el procedimiento de adscripción de turnos y destinos 2026 de los efectivos del Cuerpo de Policía Local.

En fecha de 12 de diciembre de 2025 se publicaron en el tablón de anuncios electrónico del Ayuntamiento las bases por las que se debe regir dicho procedimiento.

Así, se establece en el punto 2.4 la creación de una comisión de selección en la que estará presente la Jefatura del Cuerpo, competente para la organización interna del mismo, o quien esta designe por delegación, así como tres funcionarios policiales designados por la jefatura y un miembro por cada una de las organizaciones sindicales con representación en la junta de personal, quienes podrá estar auxiliados por un asesor.

El sindicato CSIF cuenta con representación en la junta de personal funcionario del Ayuntamiento y, por lo tanto, "goza del derecho a estar presente en la comisión de selección", explica en un comunicado.

Escrito al concejal

Además, el pasado 16 de diciembre de 2025, la sección sindical de CSIF remitió un escrito dirigido al concejal de Seguridad Ciudadana, Policía Local, Tráfico y Protección Civil, Adrián García, comunicándole la designación del representante en la comisión de selección.

Asimismo, señalan, se remitió un correo electrónico a la Jefatura trasladándole dicho escrito, "mail que no recibió respuesta alguna, y se habló personalmente con el jefe accidental".

A pesar de todo lo expuesto, "en ningún momento" se ha convocado al representante designado por CSIF para estar presente en dicha comisión "y tampoco tenemos constancia de su creación".

"Desconocemos si se creó y, en caso de hacerlo, tampoco sabemos las fechas en las que se celebró ni los miembros asistentes que fueron convocados", afirma el secretario de Policía Local de la sección sindical de CSIF, Ernesto Torregrosa, quien ha presentado el recurso.

"Perjuicio"

Para el sindicato, el proceso de asignación de destinos 2026, por todos los hechos relacionados, se ha desarrollado "con opacidad", con incumplimiento de lo estipulado en el referenciado punto 2.4 de las bases "y con perjuicio a la función representativa de nuestro sindicato y, por lo tanto, está viciado de nulidad".

Torregrosa recalca que, "por desgracia, no es la primera vez que el concejal, en connivencia con la Jefatura, ningunea nuestra labor sindical, dando la callada por respuesta a nuestros requerimientos".

El edil de Policía tiende la mano para dialogar y recalca que fue iniciativa suya la propuesta de que CSIF entrara a formar parte del consejo de Policía

CSIF solicita que se decrete la suspensión provisional del proceso de asignación de destinos 2026, mientras se resuelve el recurso, en virtud de lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, para evitar "perjuicios irreparables" a los interesados.

Por su parte, el concejal de Seguridad y Policía Local ha mostrado su "total predisposición a hablar con cualquier formación sindical en todo momento" y ha asegurado, como muestra de ello, que se ha reunido "con todos", tengan o no representación en el consejo de Policía.

García sostiene que fue iniciativa suya la propuesta de que entraran a formar parte de este órgano representantes de sindicatos que no están actualmente, entre ellos CSIF. El responsable municipal ha recordado que asistieron incluso a uno de los últimos consejos "por primera vez en la historia, tras ser invitados".

Sorpresa

Según ha podido constatar García, en el siguiente encuentro la convocatoria para asistir a la comisión de evaluación no les llegó "por un error en tramitación de la citación, ajeno a la voluntad de este concejal y de todo el equipo de gobierno, algo que lamentamos, pero no entendemos que en lugar de dirigirse a nosotros para aclarar la situación, como ya han hecho en otras ocasiones, se haya gestionado de esta manera".

El edil ha defendido la actuación "transparente" de este órgano consultivo, en el que también se da cuenta de todas las decisiones que atañen a la Policía Local "y su actuación nunca ha sido cuestionada".

García ha insistido en que mantiene "la mano tendida" para dialogar con todos los representantes sindicales, con los que desde el primer día "hemos hecho todo lo posible por tener una buena sintonía y así vamos a seguir haciéndolo, como muy buena respuesta y receptividad por su parte". En este sentido el edil ha manifestado sentirse sorprendido y ha pedido "que retome el diálogo".

La Policía Local, por su parte, ha informado de que pondrá a disposición de CSIF las actas de valoración de la última comisión de valoración de méritos para la adscripción de puestos de trabajo, para su revisión, si así lo estiman y/o la posible modificación en caso de que se detecte alguna cuestión que deba ser modificada o explicada.