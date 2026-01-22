El mensaje de Xixona en Fitur: no solo quiere turrón todo el año

Xixona ha estado presente, un año más, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebra esta semana en Madrid, donde ha reforzado su estrategia para consolidarse como destino turístico durante todo el año.

La alcaldesa de Xixona, Isabel López, y la concejala de Turismo, María Núñez, han visitado el certamen, donde han mantenido distintos encuentros y reuniones profesionales con operadores, empresas y agentes del sector con el objetivo de avanzar en la estrategia turística que el Ayuntamiento está desarrollando.

La concejala de Turismo, María Núñez, ha explicado que la nueva estrategia turística pone el foco en aquellas características que definen a Xixona "como el lugar más dulce del mundo y que permiten consolidar el municipio como destino más allá de la campaña navideña".

Experiencia

En este sentido, Núñez ha señalado que uno de los ejes de este trabajo es "poner en valor el estilo de vida que caracteriza a Xixona, un estilo de vida tranquilo, seguro y saludable, que forma parte de la experiencia que encuentran quienes nos visitan".

Xixona es actualmente un municipio con una fuerte proyección turística entre los meses de septiembre y diciembre, vinculada a la tradición del turrón y a la celebración de la Navidad, con citas consolidadas como el Día Mundial del Turrón, que se celebra el 7 de noviembre, o la Feria de Navidad, que tiene lugar cada año coincidiendo con el puente festivo del mes de diciembre.

A partir de esta realidad, el Ayuntamiento trabaja para consolidar un modelo turístico que permita atraer visitantes también durante el resto del año, ampliando y diversificando la oferta existente.

En este marco, la estrategia turística se apoya en la identidad propia del municipio y en recursos que complementan la experiencia del visitante, como sus espacios naturales, atravesados por numerosos senderos PR, adecuados para la práctica de deportes al aire libre y para el turismo familiar.

Cultura

También una programación cultural y musical estable, con festivales de proyección nacional e internacional como el Festival de Guitarra Ciutat de Xixona, el Festival Internacional de Trompeta o el Festerró, que reúne a grupos de pop rock en lengua valenciana.

A estos atractivos se suman la gastronomía, que va más allá del turrón, el helado artesano o el chocolate, y las fiestas populares, entre las que destacan las de Moros y Cristianos, que se celebran en agosto en honor a los patrones del municipio, y las fiestas de los heladeros, que tienen lugar con el regreso de los heladeros a Xixona tras la temporada estival.

Por su parte, la alcaldesa ha destacado la importancia de acudir cada año a Fitur "para conocer las tendencias del sector y ver en qué están trabajando otros destinos".

Según López, este contacto directo con los profesionales "nos permite comprobar que Xixona despierta cada vez más interés entre turoperadores y visitantes que quieren conocer nuestro municipio".