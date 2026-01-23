El Club de Pilota de El Campello promueve la Lliga Xperiens de equipos base

El Club de Pilota Valenciana de El Campello ha promovido, junto a los de Petrer y la Nucia, la I Lliga Xperiens, con la finalidad de completar la formación de las escuelas de pelota de la provincia de Alicante.

El campeonato se presentó el sábado pasado en el trinquet municipal de Agost, con la participación de Agost, Benidorm, Castalla, Finestrtat, La Nucia, El Campello, Petrer y Polop.

El artífice de la iniciativa, el legendario pilotari internacional Josep A. Martínez, a su vez director de l’Escoleta campellera, asegura que "era necesaria una liga regular para los educandos de nuestro deporte autóctono", pues hasta la fecha solo se contaba con las competiciones que organiza la Federación Valenciana.

Desplazamientos

Por su ámbito autonómico, ha de programar todas las modalidades del juego, con lo cual las primeras fases son cortas y pocas las jornadas que disputan las categorías inferiores si no te clasificas. A ello se suman los largos desplazamientos, lo que constituía un "gran hándicap" para estimular a los niños en un deporte, de por sí, "complejo y aguerrido como la pelota valenciana".

Con estas premisas, Martínez trató el tema con los responsables de las escuelas de La Nucia y Petrer y, entre los tres, decidieron promover el proyecto, al que se unieron compañeros de otras entidades con idénticos inconvenientes, y poner en funcionamiento esta nueva competición, bajo los auspicios de la Federación Valenciana.

Es con carácter provincial y reduciendo las modalidades a frontón y raspall, pero, de este modo, se satisfacen las necesidades formativas y competitivas de las escuelas de pelota valenciana, de manera más regular, al tiempo que acotar las distancias a las sedes en donde se disputan las jornadas de liga.