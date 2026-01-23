San Vicente refuerza en Fitur su apuesta como ciudad deportiva y cultural

San Vicente del Raspeig estará representado en Fitur 2026, por tercer año consecutivo, con un amplio programa de actividades coordinado por el Ayuntamiento con el Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca de la Diputación de Alicante.

El alcalde, Pachi Pascual, se ha desplazado a la Feria Internacional de Turismo que se celebra en el recinto Ifema, acompañado de los concejales de Cultura, Óscar Lillo, y Deportes, Ricardo Bernabeu, para participar en las cuatro presentaciones que el municipio realiza en el stand de la Costa Blanca y en la plaza de Callao y en reuniones con diferentes entidades.

Pascual ha explicado que “este año se ha intensificado la agenda de trabajo para la promoción de municipio con más acciones dirigidas a mostrar el potencial de San Vicente del Raspeig como ciudad dinámica con una gran proyección internacional en el ámbito deportivo, una amplia oferta cultural de calidad que se mantiene durante todo el año y sus fiestas, de gran reconocimiento y prestigio”.

El alcalde ha apuntado que toda la programación que se llevará a cabo esta semana con motivo de la participación de San Vicente en Fitur se ha limitado a los actos estrictamente dirigidos al sector profesional, en cumplimiento del decreto de luto oficial acordado por el Gobierno de España por el accidente ferroviario ocurrido en el municipio cordobés de Adamuz.

Las tres presentaciones previstas en el recinto Ifema se celebraron este miércoles, 21 de enero, en la Sala de Municipios. En la primera se dieron a conocer las propuestas del municipio para este año 2026 como destino turístico deportivo, entre las que destacan la acogida de grandes competiciones internacionales, como La Volta a la Comunitat Valenciana, que el 6 de febrero dispondrá en la localidad la llegada de la 3ª etapa, el Open Internacional de Ajedrez y el Campeonato de España de Taekwondo Cadete y Junior.

A continuación, el municipio exhibió un amplio calendario de actividades para todos los públicos que le acreditan como espacio de turismo cultural destacado en la Costa Blanca. Entre las grandes citas de prestigio, con más de tres décadas de historia, están la Semana Musical Lillo Cánovas, la Semana del Teatro o los Premis 9 d’Octubre de Creació Literaria. También destacan nuevas iniciativas, como los festivales de zarzuela y flamenco, ciclos de jazz y blues o la Escuela Internacional de Zarzuela.

La tercera presentación se centró en el estreno del spot impulsado desde la concejalía de Turismo con el eslogan ‘San Vicente del Raspeig, una ciudad para descubrir’. Con esta creación audiovisual se pretende renovar la imagen del municipio y mostrar su valor patrimonial y su dinamismo, pero también la conectividad y la situación estratégica como factores diferenciales ventajosos. La ciudad potenciará su condición de destino accesible tanto a través del transporte público, con la línea 24 del autobús, el TRAM o el tren cercanías que la conecta con el centro de Alicante en apenas 10 minutos, como a través de la red viaria.

El spot turístico de San Vicente del Raspeig se volvió a proyectar el jueves en el gran cubo digital habilitado en la plaza de Callao, donde también se pudieron ver otros vídeos promocionales centrados en el turismo deportivo y cultural, las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos y las Hogueras y Barracas, dos celebraciones que tienen lugar en los meses de abril y julio, respectivamente.

En la tarde del viernes, el municipio estuvo representado en el espacio de Showcooking con la elaboración del plato de arroz de huevo frito y torreznos a cargo del restaurante El Pantanet 8, que también asistirá la próxima semana al congreso internacional de gastronomía Madrid Fusión Alimentos España que se celebra el Ifema.

El personal técnico de la Oficina de Turismo de San Vicente atenderá a todos los visitantes que asistan a Fitur hasta el domingo en el stand de la Costa Blanca, situado en el Pabellón 7 de Ifema, para dar a conocer las diferentes propuestas y atractivos del municipio.