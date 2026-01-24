El traslado de alumnos al que obliga las obras en el colegio Rafael Altamira de El Campello

Las obras de adecuación, reforma y ampliación del colegio público Rafael Altamira de El Campello, una actuación que viene arrastrando el municipio desde hace años, ya tienen fecha de inicio: el próximo 2 de febrero.

Los trabajos, que financia íntegramente la Generalitat a través del Plan Edificant, tienen una inversión cercana a los tres millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses.

Las actuaciones contratadas son de calado: rehabilitación del gimnasio y vestuarios, instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del edificio, reforma de las pistas polideportivas (con la adición de una cubierta en una de ellas), reparación y mejora de la estructura del edificio principal, creación de un acceso independiente del comedor al patio y del edificio de infantil a la calle e instalación de aire acondicionado y calefacción. A estas se añaden el incremento de la energía fotovoltaica y las labores de limpieza final de obra.

Han sido varias las reuniones de trabajo e informativas celebradas desde que el pasado julio se adjudicaran las obras a la mercantil Continental Obras y Mantenimiento.

La última se celebró el jueves, cuando el Ayuntamiento convocó a los padres y madres en el Centro Social para que el edil de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, y la concejala de Educación, Dorian Gomis, junto con el arquitecto municipal, explicaran personalmente el alcance de los trabajos y las medidas adoptadas, despejando todas las dudas que se plantearon.

Explicación del proyecto a las familias / INFORMACIÓN

Maquinaria

Con carácter previo al inicio de los trabajos, el Ayuntamiento movilizó a varios departamentos para mitigar lo máximo posible el efecto que conllevará la maquinaria y las brigadas de obreros.

Con el objetivo de conciliar la actividad educativa con las obras, garantizando la seguridad de los alumnos en todo momento, se ha decidido trasladar desde el próximo lunes a alrededor de 150 alumnos y alumnas (seis clases completas de los cursos 5º y 6º de Primaria) a salas habilitadas ya en la Casa de Cultura, donde se impartirán las clases hasta final de curso.

El colegio tiene matriculados a un total de 528 alumnos, distribuidos en 27 unidades, y el Ayuntamiento puso a su disposición esos espacios para que el mismo centro decidiera los traslados.

Se trata de un complejo operativo ante el que ha sido necesaria colaboración del equipo directivo del colegio, el cuadro docente y los padres y madres, a quienes el Ayuntamiento agradece su comprensión y su predisposición.

Reunión en el colegio, con la directora y el alcalde / INFORMACIÓN

Como ya indicó en su día el alcalde, Juanjo Berenguer, las obras son "absolutamente necesarias para reformar y ampliar el centro educativo más antiguo de El Campello, construido hace más de 50 años".

Las aulas de formación y ensayo de la Casa de Cultura ya están dispuestas para recibir a los alumnos y el Ayuntamiento ha dado forma a un dispositivo especial para garantizar la seguridad de los menores.

Comidas

Así, el operativo incluye dotar al edificio de un conserje propio para el tema educativo, habilitar una sala de profesores y disponer el Polideportivo Central para que se desarrollen en sus instalaciones las clases de educación física. Las comidas serán en el mismo colegio, al que se trasladarán los niños y las niñas acompañados en todo momento.

Ese dispositivo se diseñó, antes de la importante cita de ayer con los progenitores de los menores, en varias sesiones de trabajo que culminaron el pasado diciembre, con una reunión preparatoria a la que asistieron los concejales Palomares y Gomis, técnicos del Ayuntamiento de las áreas de Urbanismo, Educación, Cultura y Seguridad, representantes de la constructora, director de obra y coordinación de seguridad y salud, directora del centro, inspectora de educación primaria y personal técnico de la unidad de la Dirección Territorial de Alicante de Infraestructuras Educativas.

En esa reunión, se determinó también que las obras más complejas se lleven a cabo en épocas vacacionales, como Semana Santa y verano.