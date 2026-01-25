La ordenanza de la basura de San Vicente: bonifica el contenedor marrón, pero apenas hay

La ordenanza fiscal que regula la tasa de basura de San Vicente del Raspeig es un querer y no poder. La norma ha entrado en vigor desde el 1 de enero de este año y, en su artículo 8, regula las reducciones en la cuota de hasta un 16% a los vecinos que colaboren en el sistema de depósito de los residuos en el contenedor de orgánica, llamado coloquialmente el de marrón.

Lo que sucede es que difícilmente los vecinos pueden acceder a las bonificaciones porque no hay medios suficientes: solo existen 24 depósitos de orgánica para todo el municipio.

Además, la reducción del recibo de la basura está condicionada, según recoge la ordenanza, a la incorporación de cierres electrónicos en los contenedores y los vecinos tienen que disponer de una tarjeta u otro sistema que permita identificar: al usuario, la apertura del contenedor inteligente, registrar los depósitos de residuos y la cuantificación del uso del mismo.

Pero es que el gobierno local no ha facilitado tarjeta ni sistema alternativo alguno, ni ha definido ni comunicado públicamente el sistema de contabilización de depósitos ni su vinculación con la referencia catastral.

"Sin tarjetas, sin un sistema claro de control y con solo 24 contenedores de orgánica para todo el municipio, el derecho a la reducción es, en la práctica, papel mojado", afirma el portavoz de Esquerra Unida-Podem, Alberto Beviá.

Sin herramientas

La coalición reprocha al equipo de gobierno de PP y Vox lo que entiende es una "falta de previsión" al aprobar y poner en marcha una ordenanza fiscal "sin garantizar previamente las herramientas necesarias para su correcta aplicación, trasladando las consecuencias de esa improvisación directamente a la ciudadanía".

Por ello, EU-Podem ha solicitado formalmente al Ayuntamiento la aplicación automática y transitoria de la reducción prevista en el artículo 8 de la ordenanza, al menos en el porcentaje máximo, "mientras no se garantice un acceso real, efectivo y en igualdad de condiciones" a los sistemas que condicionan dichas bonificaciones.

El equipo de gobierno asegura que con el nuevo contrato de recogida de residuos, que entrará probablemente en vigor en marzo, aumentará el número de depósitos para facilitar el acceso a la rebaja de la cuota

Asimismo, se anima a los vecinos y vecinas de San Vicente del Raspeig a registrar un escrito individual, con el fin de dejar constancia de su voluntad de participar en la recogida selectiva y reclamar que no se les penalice económicamente "por una falta de previsión municipal".

Por su parte, el concejal de Servicios Urbanos, Antonio Díaz, reconoce que los contenedores marrones con los que cuenta San Vicente en la actualidad "son insuficientes", pero descarga toda la responsabilidad en el anterior equipo de gobierno: "Es una de las herencias que lamentablemente arrastramos del anterior contrato, que nunca fueron capaces de renovar PSOE y EU".

El edil del PP incide que en el municipio está "a un paso" de que entre en vigor el nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de residuos, y da como fecha probable el 1 de marzo.

Despliegue de recursos

A partir de ahí, se exigirá a la empresa adjudicataria que agilice "todo lo posible" las mejoras comprometidas en cuanto a incorporación de nueva de maquinaria y despliegue de todos los recursos necesarios para mejorar estos dos servicios.

"Todos sabemos que legalmente hay un plazo de 12 a 18 meses, pero vamos a hacer lo posible por adelantar en cuestiones como el rápido aumento de contenedores de residuos orgánicos para facilitar el acceso a las bonificaciones a todos los vecinos de San Vicente", asegura Díaz.

En cualquier caso, recuerda que la ordenanza ya marca que las bonificaciones se aplicarán cuando esté implantado el sistema de recogida de residuos orgánicos.

Por último, en este proceso de puesta en marcha del contrato, pide a los vecinos colaboración para lograr, "entre todos, una ciudad más limpia".