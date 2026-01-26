Matinera, autobús, aseos reservados... 150 alumnos "estrenan" colegio en la Casa de Cultura de El Campello

Primer día en el que los estudiantes de 5º y 6º de Primaria del colegio público Rafael Altamira de El Campello dan clase en aulas de la Casa de Cultura. Y todo se ha desarrollado con normalidad, según informa el Ayuntamiento y corrobora la dirección del centro.

Las obras de rehabilitación, mejora y ampliación del centro educativo comienzan el día 2 de febrero, y han obligado a trasladar seis clases de los cursos de 5º y 6º, 150 estudiantes, al edificio cultural para que los obreros puedan realizar su trabajo.

Los trabajos tienen una duración prevista de nueve meses y el presupuesto, a cargo del Plan Edificant de la Generalitat, asciende a tres millones de euros.

Con carácter previo al inicio de los trabajos, era necesario trasladar a 150 de los 528 alumnos y alumnas del colegio. El dispositivo era complejo, pero ha funcionado como un reloj.

Toda la comunidad educativa (equipo directivo, alumnado, padres y madres y docentes) fue informada con anterioridad de todas las cuestiones dispuestas para mitigar lo máximo posible el efecto que conllevará el trabajo de la maquinaria y obreros.

Policía Local

Este lunes, primer día de clase en la Casa de Cultura, han supervisado el operativo los concejales de Educación e Infraestructuras Públicas, Dorian Gomis y Cristian Palomares respectivamente; la directora del colegio, Susana Romero, la inspectora de Educación, agentes de la Policía Local y conserjes de la Casa de Cultura y uno especial dispuesto por el departamento de Recursos Humanos del Ayuntamiento exclusivamente para encargarse de los menores.

El operativo ha incluido servicio de autobús escolar, de forma que el que dispone la Generalitat para trasladar alumnos a los diferentes centros tiene desde este lunes una parada más en la Casa de Cultura de El Campello.

Primer día de clase en la Casa de Cultura de 150 alumnos del colegio Altamira de El Campello / INFORMACIÓN

Los matriculados en la escola matinera, un servicio disponible para garantizar la conciliación familiar de 7 a 9 de la mañana, utilizan también ese autobús para trasladarse a la casa de Cultura.

Los aseos principales del edificio están reservados para los menores desde el inicio al final de las clases, y se ha tenido en cuenta hasta disponer de la antigua cafetería para los recreos en caso de lluvia.

Gimnasia, en el polideportivo

No han sido pocos los progenitores que han acudido al edificio para comprobar todos los extremos de los cambios, que incluye el traslado de las clases de educación física al Polideportivo Central, así como el traslado a pie desde Casa de Cultura al colegio para el servicio de comedor, siempre vigilados los menores por agentes de la Policía Local.

Ese complejo dispositivo tomó forma durante varias sesiones de trabajo que culminaron el pasado diciembre, con asistencia de políticos y técnicos de diferentes departamentos municipales, dirección del centro e inspección educativa de educación primaria.

Las actuaciones contratadas en el colegio incluyen la rehabilitación del gimnasio y vestuarios, instalación de un ascensor para mejorar la accesibilidad del edificio, la rehabilitación de las pistas polideportivas (con la adición de una cubierta en una de ellas) o la reparación y mejora de la estructura del edificio principal.

Otras mejoras son la creación de un acceso independiente del comedor al patio y del edificio de infantil a la calle, la instalación de aire acondicionado y calefacción, y otras mejoras, como un incremento de la energía fotovoltaica y las labores de limpieza final de obra.