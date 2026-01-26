El juzgado avala a El Campello por romper el contrato con la empresa que paralizó las obras del IES Enric Valor

El Ayuntamiento de El Campello obró correctamente al rescindir el contrato con la empresa encargada de las obras de ampliación y mejora del instituto Enric Valor por incumplimiento reiterado de sus obligaciones.

Así lo ha dictaminado la sección tercera de lo Contencioso-Administrativo del tribunal de instancia de Alicante, que ha desestimado el procedimiento interpuesto contra el Consistorio por la mercantil, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

El gobierno local también le impuso una multa de casi 72.000 euros ante lo que se consideró un "flagrante incumplimiento" de contrato, con retrasos y paralización de obras que constataron diversas inspecciones realizadas al instituto.

El magistrado impone, además, el pago de las costas del proceso, aunque la sentencia no es firme y la empresa puede apelar.

Las obras fueron adjudicadas en febrero de 2023 por 7,8 millones de euros, con un plazo máximo de ejecución de 15 meses (sin posibilidad de prórrogas), pero las inspecciones realizadas confirmaron importantes retrasos en la ejecución, y hasta la paralización de los trabajos.

La sentencia determina que "no se aprecia arbitrariedad ni desproporción en la cuantía fijada, que responde a criterios objetivos y previamente aceptados por la empresa contratista al concurrir a la licitación".

Informes técnicos

El fallo recoge, según las mismas fuentes, que el acto administrativo impugnado "se encuentra suficientemente motivado, incorporando una relación de los hechos, informes técnicos en que se apoya y la fundamentación jurídica aplicable".

Asimismo, la imposición de penalidades, los 71.812 euros, "respeta el principio de proporcionalidad al optar la Administración por una medida menos gravosa que la resolución inmediata del contrato (la cual se produjo finalmente), permitiendo al contratista la posibilidad de reconducir la ejecución".

El magistrado concluye que la actuación del Ayuntamiento de El Campello se ha ajustado plenamente a derecho, haciendo un uso legítimo y proporcional de las prerrogativas que le reconoce la legislación de contratos del sector público, sin que se haya producido vulneración alguna de los derechos de la parte recurrente, lo cual conduce al dictado de una sentencia desestimatoria para la empresa recurrente.

El cuerpo de la sentencia reseña que desde el inicio de las obras quedó "constatado", mediante los informes mensuales emitidos por la Dirección Facultativa, un retraso significativo en la ejecución.

Insuficiencia de medios

"Durante los primeros meses, el porcentaje de obra ejecutado fue mínimo, situándose en torno al 3,38% transcurridos más de seis meses desde el inicio del plazo contractual. Los informes técnicos reflejan de forma reiterada la insuficiencia de medios personales y materiales, la falta de presencia efectiva de técnicos responsables, la ausencia de una planificación de obra y, finalmente, la práctica paralización de las obras durante largos periodos de tiempo", añade.

Tras rescindir el contrato de obras de ampliación y mejora del instituto Enric Valor, el proyecto ha sufrido un retraso. El gobierno local del PP sacó a concurso el contrato de servicio para la redacción del proyecto técnico de revisión y actualización de la documentación.

El pasado octubre formalizó dicho contrato con el ganador del concurso, el arquitecto Javier García-Solera Vera, por 36.300 euros. Una vez tenga el informe actualizado, el Ayuntamiento tendrá que sacar a licitación las obras del IES, que están dentro del Plan Edificant.