San Vicente reactiva el proceso para que una empresa se haga cargo del gimnasio del velódromo

San Vicente del Raspeig reactiva el proceso para que una empresa explote el gimnasio del velódromo. La anterior concesionaria, Altafit, estaba subcontratada por la empresa que se encargaba de la gestión de todo el complejo deportivo sur, pero tras volver la instalación a manos municipales tuvo que echar el cerrojo.

El gimnasio cerró sus puertas a los socios hace poco más de un año, pero durante este tiempo ha permanecido abierto para el club de halterofilia y para el club ciclista, tanto para la sala multiusos como para realizar ejercicios de movilidad.

Es ahora cuando, en el marco de una serie de iniciativas para impulsar el velódromo, el gobierno local lleva al pleno de este miércoles para su aprobación el estudio de viabilidad económica de la concesión del servicio de explotación de la instalación, situada en el complejo deportivo sur.

Canon

Dicho estudio se encargará de poner, negro sobre blanco, cómo se tiene que licitar el gimnasio, qué canon poner o cuántos años de contrato para que sea atractiva y viable económicamente, explica el concejal de Deportes, Ricardo Bernabeu.

El velódromo arrastra una serie de deficiencias tras una década en manos privadas y el Ayuntamiento quiere poner en valor una infraestructura deportiva que costó cerca de cinco millones y medio de euros.

De hecho, le está reclamando a la empresa adjudicataria del velódromo todos los desperfectos con los que se ha encontrado tras estos años, para que asuma el coste.

Reforma

Además del gimnasio, el equipo de gobierno ha aprobado hace unas semanas inyectar más de un millón de euros para desarrollar un ambicioso proyecto de mejora del complejo deportivo, una intervención necesaria para devolverlo a un estado óptimo de uso.

También quiere reabrir el bar de velódromo, que ha pinchado en las dos ocasiones en las que el Ayuntamiento ha sacado a licitación el servicio: ninguna empresa se ha presentado y ha quedado desierto.

El complejo deportivo municipal está compuesto por un gimnasio, pistas deportivas (8 de pádel y 2 polideportivas) y el velódromo, con una cuerda de 250 metros homologado por la Federación de Ciclismo.