San Vicente ya tiene Reinas de las Fiestas y de la Primavera

San Vicente del Raspeig ya conoce quiénes serán las próximas máximas representantes festeras, tras la celebración de la tradicional pedida en la que la joven Amaya Sereno y la niña Paula Férez han aceptado representar los cargos de Reina de las Fiestas y Reina de la Primavera, respectivamente.

El alcalde, Pachi Pascual, acompañado del concejal de Fiestas, Cristian Gil, el presidente de la Comisión Municipal de Fiestas, Iván Torregrosa, y de las actuales la Reina de las Fiestas, Lucía Díaz, y la Reina de la Primavera, Carlota Pastor, han comenzado el acto visitando la vivienda de la pequeña Paula.

La que será la representante de los niños y niñas de San Vicente guarda una fuerte vinculación a las Fiestas Patronales y de Moros y Cristianos, ya que forma parte de la comparsa Estudiantes desde que nació y fue Paje de la Reina de las Fiestas en 2024.

La Reina de las Fiestas, con las autoridades / INFORMACIÓN

Con el permiso de sus padres concedido, Paula se ha unido a la comitiva que ha puesto rumbo a la casa de Amaya Sereno, donde, arropada por su familia, ha accedido a representar el cargo de Reina de las Fiestas.

Actos

La próxima Regina fue en el año 2024 dama de la Reina de las Fiestas y desde una temprana edad participó activamente en las tradiciones sanvicenteras y diferentes actos populares.

Una vez ambas han aceptado ostentar el cargo, el grupo se ha desplazado hasta el antiguo Ayuntamiento, situado en la Plaza de España, donde se encontraban el resto de niñas y jóvenes que las acompañarán conformando sus respectivas Cortes de Honor.

La Reina de la Primavera, con las autoridades / INFORMACIÓN

En el espacio que ocupaba el antiguo Salón de Plenos, han tomado la palabra el primer edil, el responsable de la concejalía de Fiestas y el presidente de la Comisión Municipal de Fiestas para anunciar el nombramiento de ambas reinas y sus damas, pajes y acompañantes, quienes serán oficialmente nombrados cargos festeros municipales el próximo 14 de marzo.

Corte de Honor

Amaya Sereno estará acompañada durante su reinado por sus cuatro damas de Honor, Jessica Giner, Sandra Mezquida, Jennifer Moratalla y Sara Ferron, además de su Paje, Sofía Torregrosa.

Por su parte, Paula Férez cuenta con una corte más amplia, formada por su acompañante, Ángel Dénia, sus damas de Honor, Erika García, Vega Egea, Triana Carretero y Adriana Nadal, y sus Pajes, Candela Ramos y Briana Álvarez.