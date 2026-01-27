Mucho cuidado: La Policía Local alerta de hurtos en el mercadillo de El Campello

La Policía Local de El Campello alerta de que recientemente se han detectado varios hurtos en el mercadillo, que se celebra los miércoles, por lo que ha considerado aconsejable lanzar un aviso a los ciudadanos para que extremen las precauciones mientras realizan sus compras semanales.

El mercadillo se instala a lo largo de la avenida de Alcoy, donde precisamente se ubica la sede de la Policía Local, y en calles adyacentes, muy cerca de la casa consistorial.

La Policía recomienda prestar especial atención a las pertenencias personales, especialmente bolsos, carteras, teléfonos móviles y otros objetos de valor, explican fuentes municipales. También aconseja evitar perderlos de vista, incluso por unos instantes, ya que los descuidos suelen ser aprovechados por los ladrones.

Sospechas

Las fuerzas de seguridad destacan que la colaboración ciudadana es clave para prevenir estos sucesos. Ante cualquier comportamiento sospechoso, se pide avisar de inmediato a la Policía Local o a la Guardia Civil, para que sus efectivos puedan actuar con rapidez.

El objetivo de estas recomendaciones es poder garantizar un entorno seguro tanto para los vecinos como para los visitantes del mercadillo, que es uno de los lugares más concurridos del municipio.