El PSOE, sobre el nuevo contrato de basura de Sant Joan: "Llega tarde y medio millón más caro"

El PSOE de Sant Joan ha denunciado que el nuevo contrato llega "tres años tarde y 500.000 euros más caro" de lo que prometió el equipo de gobierno del PP, "como consecuencia directa de su mala gestión".

El contrato asciende a 3.557.200 euros, frente a los tres millones del pliego que, recuerdan los socialistas, anunció el edil del área en varios plenos anteriores, o por el bloqueado al PSOE en 2022 y que rechazó el alcalde por considerarlo "demasiado caro".

El contrato actual se suma a otro de más de 670.000 euros para la adquisición de contenedores de depósitos nuevos, cubos aireados, bolsas compostables y sistemas magnéticos para el control del reciclado de los residuos orgánicos, parcialmente financiado con fondos Next Generation, y adjudicado a finales del 2025.

El PSOE ha reiterado que nunca ha estado en contra de invertir más en limpieza y recogida de residuos, al tratarse de un servicio esencial siempre que beneficie al municipio, pero denuncia la "demagogia del alcalde", que rechazó en su momento el contrato propuesto, por el entonces gobierno socialista, por 3,5 millones de euros defendiendo que debía ser más barato. De hecho, aquel pliego fue incluso abaratado por indicación del propio Román, entonces en Ciudadanos, hasta 3,1 millones.

Un contrato de diez años no puede decidirse solo por el precio. La limpieza no es un gasto, es un servicio público básico Esther Donate — Portavoz del PSOE de Sant Joan

La portavoz socialista, Esther Donate, ha señalado que el partido "siempre" ha defendido invertir lo necesario en limpieza, pero el alcalde rechazó "nuestro contrato por intereses políticos y así poder ser el candidato del PP, lo que ha supuesto tres años con un pueblo sucio".

Barrios

Durante este tiempo, Sant Joan ha estado tres años sin contrato, "algo que podría haberse resuelto en menos de un año". Asimismo, barrios como Nou Nazareth o el SUP-11, no incluidos en el contrato anterior, han sufrido un servicio "claramente deficitario", afectando al conjunto del municipio.

Pese a este bloqueo, el PSOE ha ejercido una fiscalización "responsable", presentando alegaciones que se han incluido para "corregir deficiencias" del pliego. Es el caso de modificaciones del contrato mal redactadas, corrección de errores en los cálculos económicos, supresión de una cláusula ilegal sobre subrogación de personal y la inclusión de la justificación del periodo de amortización del contrato.

Base logística

El PP ha aceptado las anteriores propuestas del PSOE, pero los socialistas aseguran que ha rechazado introducir criterios de calidad en la adjudicación, centrando el contrato "casi exclusivamente en el precio y dando un peso mínimo" a aspectos como la ubicación de la base logística, que ahora podrá ubicarse hasta 10 kilómetros fuera del municipio, implicando el desplazamiento continuo y diario del personal que prestará el servicio en el municipio.

"Un contrato de diez años no puede decidirse solo por el precio. La limpieza no es un gasto, es un servicio público básico", ha subrayado Donate.

El PSOE también exigió que el contrato incluyera el servicio de auditoría externa para controlar el propio contrato, una propuesta que fue rechazada. "Estamos ante el contrato más millonario del Ayuntamiento y va a empezar, presumiblemente, sin un control externo real", han advertido.

Los socialistas también han alertado de que la tasa de limpieza aprobada por el PP, que está suspendida y daría comienzo al aprobarse este nuevo contrato, ya no sería válida, ya que se calculó basándose en el contrato anterior. Este nuevo contrato, encarecido en más de 400.000 euros, provocará "un aumento importante de la tasa, que acabará pagando la ciudadanía".