Rompen las ventanillas de 20 coches en San Vicente para llevarse las balizas

Las nuevas balizas que son obligatorias en los vehículos desde el 1 de enero para señalizar averías y accidentes en carretera no solo han causado un quebradero de cabeza a los conductores para conseguir hacerse con un dispositivo ante la elevada demanda.

Los robos de las v16 también se han disparado en las últimas semanas y las fuerzas de seguridad vinculan varias sustracciones en coches a que las balizas se han convertido en un objeto codiciado.

Pues bien, una veintena de vehículos estacionados en el solar de Marialice de San Vicente del Raspeig han amanecido este martes con sus ventanillas rotas. Los dueños han ido a coger sus coches al descampado y se han encontrado con la desagradable sorpresa.

De noche

Fuentes municipales han confirmado a INFORMACIÓN que la rotura de cristales en los vehículos estacionados en el descampado se produjo la pasada noche y la Guardia Civil ha iniciado las investigaciones.

Solar de Marialice de San Vicente del Raspeig / INFORMACIÓN

Las balizas eran el botín que querían obtener los ladrones con su acción delictiva, han asegurado fuentes policiales y afectados. El solar está ubicado entre las calles Jávea y Dénia, junto al centro de FP Canastell, cerca del polideportivo municipal y a unos pocos cientos de metros de la sede de la Policía Local.

Los delincuentes tienen estos dispositivos en su punto de mira y, una vez sustraídos, los venden en el mercado negro por precios de 5 y 10 euros.

La semana pasada, una magistrada acordó, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional de un ladrón que había protagonizado parte de la oleada de robos en el interior de vehículos que se están registrando en la capital alicantina y que ha sido detenido 15 veces en poco más de dos meses.

Incidencia

La baliza obligatoria emite una señal luminosa visible para el resto de vehículos y tiene una geolocalización para que, cuando el conductor avisa de la incidencia, se le pueda localizar y prestar ayuda.

Una de las mayores ventajas que tiene este dispositivo, según la Dirección General de Tráfico (DGT), es que evitará los casos de atropello cuando el conductor abandona el vehículo que se ha quedado parado, ya que la baliza se pone directamente en el techo del coche sacándola por la ventanilla.