Sant Joan aprueba el nuevo servicio de basura y limpieza: los pasos que quedan para su puesta en marcha

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha aprobado los pliegos del nuevo servicio municipal de recogida, transporte de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria.

Después de pasar por dos reuniones informativas previas y de superar dos comisiones informativas, donde la propuesta obtuvo el voto a favor del PP y la abstención de los otros tres grupos municipales (PSOE, Vox y Compromís), el gobierno local del PP ha dado este martes luz verde a los pliegos del contrato que marcará un servicio esencial durante la próxima década.

La licitación del contrato, por un periodo de 10 años, tiene un importe de 35,5 millones de euros (sin IVA). Se abrirá un plazo de 35 días naturales para que las empresas interesadas presenten su propuestas, que después serán analizadas pormenorizadamente por una comisión técnica.

La estimación de fecha de inicio del nuevo contrato está fijada el 1 de septiembre de 2026 si se cumplen todos los plazos previstos inicialmente.

Sant Joan tiene el servicio prorrogado desde 2020 y es el único municipio de los cuatro grandes de la comarca -sin contar a la capital- que quedaba por sacarlo a licitación. Mutxamel, El Campello y San Vicente, por este orden, han ido aprobando sendas adjudicaciones en los últimos meses.

Mejora mucho el que los socialistas querían aprobar bajo su gobierno Santiago Román — Alcalde del PP

El alcalde de Sant Joan, Santiago Román, ha manifestado que han cumplido el compromiso "y hemos sido capaces de elaborar un pliego que mejora mucho el que los socialistas querían aprobar bajo su gobierno y que tuvieron que retirar por las deficiencias que tenía y que incluso fue rechazado por los técnicos de la Diputación por no ajustarse a la normativa vigente".

Gestión

El documento actual, recalca, cuenta con "más personal de limpieza, más medios y mayor calidad por el mismo precio". Román incide en que no ha obtenido un solo voto en contra en la comisión informativa: "Una vez más, el PP vuelve a demostrar que existe otra forma de gobernar y gestionar mejor, en interés de los ciudadanos".

El alcalde ha recordado que Sant Joan sigue siendo, por segundo año consecutivo, uno de los pocos municipios con la tasa de recogida de basura congelada "porque no vamos a permitir que las ocurrencias de Pedro Sánchez y los socialistas", en referencia a la Ley 7/2022, "perjudiquen al bolsillo de los sanjuaneros y las sanjuaneras".

Para llegar a este nuevo pliego, la Concejalía de Limpieza y Gestión de Residuos elaboró primero el Plan Local de Residuos, documento previo que permitió desgranar cuáles eran las necesidades de limpieza y basura del municipio. Una vez identificadas las principales carencias, el proceso continuó con la propuesta de cuántos y qué recursos materiales y de personal eran precisos.

Nuevo barrio

El resultado, como ya informó este diario, ha sido un pliego adaptado a la normativa vigente y a las dimensiones actuales y futuras de Sant Joan. Se ha tenido en cuenta que hay un nuevo barrio, Nou Nazareth, con cientos de residentes, y tanto en él como en L'Alqueria se están construyendo cientos de viviendas.

El concejal de Limpieza y Gestión de Residuos, Nicolás López, resalta que el contrato de limpieza y residuos pone el foco en la potenciación de la recogida y el reciclaje, especialmente en la fracción orgánica, el contenedor marrón.

Los depósitos de orgánica dan un salto y pasarán de los 35 actuales a 199, mientras que habrá 152 islas completas, con las cinco fracciones -papel, vidrio, plástico, resto y orgánica-, en calles o plazas de todo el municipio.

El pliego incluye un exhaustivo control de calidad que permitirá saber qué grado de ejecución y satisfacción se va obteniendo regularmente

En cuanto a la limpieza, se van a modernizar los sistemas de limpieza clásicos y se van a introducir nuevos, incrementando también la frecuencia de la recogida de basura. El uso del agua a través de baldeos y las limpiezas intensivas y específicas multiplicarán la frecuencia actual en las calles y plazas.

Asimismo, con el nuevo contrato se procederá a una ampliación y renovación completa de todo el parque de vehículos asignados al servicio, incorporando maquinaria eléctrica que permitirá realizar un trabajo más preciso y eficiente.

Reciclaje

También se ampliarán y renovarán la totalidad de contenedores para facilitar al ciudadano la tarea del reciclaje, haciendo hincapié en el marrón, con depósitos que estarán cerrados y se accederá a ellos de forma personalizada con una llave digital.

Este nuevo servicio viene aparejado un aumento de la plantilla de personal "que permita una correcta ejecución de los trabajos", recalca el edil de Limpieza y Gestión de Residuos. Está prevista una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores, puesto que sus condiciones económicas están blindadas, según recoge el pliego.

Además, se ha dispuesto que para las nuevas incorporaciones se favorezca la contratación de personas paradas y la integración de colectivos con dificultades de inserción social.

Educadores

La concienciación ciudadana es otra de las patas del nuevo contrato, de manera que se incorporarán educadores medioambientales y habrá campañas específicas durante los años de vigencia del servicio.

Por último, dada la cuantía del contrato, 3’5 millones anuales, el pliego incluye el establecimiento de un exhaustivo control de calidad que permitirá saber qué grado de ejecución y satisfacción se va obteniendo regularmente.

"Será condición necesaria para que el contratista pueda recibir la totalidad de sus emolumentos", explica López, que añade que técnicos municipales realizarán un control y valoración del servicio, con apoyo complementario de profesionales externos.