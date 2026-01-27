San Vicente, El Campello, Sant Joan y Mutxamel cierran parques e instalaciones deportivas por el temporal de viento

Los municipios de la comarca han tomado decisiones ante el nivel naranja por fuertes vientos en toda la provincia de Alicante y la alerta nivel naranja por fenómenos costeros, desde este mismo martes y durante el miércoles.

El aviso ha sido comunicado por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, basándose en la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

San Vicente del Raspeig, con el respaldo del CECOPAL, ha tomado las siguientes medidas: cierre de los parques y jardines de titularidad pública y prohibición de actividades al aire libre en colegios e institutos y en todos los centros educativos no universitarios. Estas restricciones se mantendrán hasta el fin de la alerta naranja.

El Campello

El Campello, por su parte, ha seguido la misma línea y ha decidido prohibir el acceso del público a los parques públicos y centros deportivos en abierto hasta que se levante la alerta oficialmente.

La decisión afecta al Parque Central y otros con arbolado, el polideportivo El Vincle e instalaciones deportivas al aire libre. Con respecto al mercadillo que se instala el miércoles, el Ayuntamiento se mantiene a la espera de cómo evolucione la meteorología.

En lo que se refiere a alimentación, la situación no afecta a los puestos que se montan en los bajos del polideportivo, pero sí podría interferir en el resto de artículos, que ocupan varias calles de alrededor.

Sant Joan d'Alacant

Sant Joan d'Alacant, mientras, ha tomado una serie de medidas, recogidas en un decreto firmado por el alcalde, Santiago Román. En esta resolución se establece el cierre de parques públicos, el cementerio municipal e Instalaciones deportivas al aire libre.

Además, la suspensión de actividades al aire libre en centros educativos y actividades programadas en instalaciones municipales.

En caso de fuertes rachas de viento sigue estos consejos de #Emergencias112CV:

Cierre puertas y ventanas para evitar corrientes y roturas de cristales

Retire macetas, jaulas y otros objetos que puedan caer

Asegure tendederos, persianas y antenas

Las recomendaciones para la población son mantenerse informado a través de canales oficiales, evitar actividades al aire libre, evitar desplazamientos mientras dure la alerta y, en caso de necesidad, telefonear al 112.

Mutxamel

Por su parte, Mutxamel ha resuelto suspender las actividades al aire libre organizadas o autorizadas por el Ayuntamiento, así como las que se desarrollen en instalaciones municipales como el Polideportivo Municipal, Área Recreativa La Verónica, colegios públicos e institutos, cementerio, etcétera.

Además, cierra preventivamente parques, jardines, zonas arboladas, áreas recreativas al aire libre y otras instalaciones municipales susceptibles de generar riesgo, al tiempo que refuerza la vigilancia por parte de los servicios municipales, Policía Local y Protección Civil y revisa y asegura elementos susceptibles de desprendimiento en edificios e instalaciones municipales.

Se recomienda a la población adoptar medidas de autoprotección como evitar desplazamientos innecesarios, no transitar por zonas arboladas ni próximas a cornisas, andamios o estructuras inestables, y asegurar objetos en balcones y terrazas.