El asilo de Xixona reabre seis meses después... y eso que las monjas se lo llevaron todo

Seis meses después de que las monjas cerraran el asilo centenario de Xixona, las puertas volverán a abrirse el lunes, 2 de febrero, con nueva gestión y una veintena de usuarios.

Asalia, la gestora asistencial con sede en Guardamar del Segura que se ha quedado con la residencia, ha realizado en las últimas semanas una renovación y actualización de la instalación, incluido el mobiliario y equipamiento, y está preparada para la reapertura.

Y es que las monjas no solo cerraron y alquilaron la sede, también se llevaron todo lo que había en el interior, desde camas hasta cubertería, pasando por menaje y material de cocina, explican fuentes municipales. Únicamente dejaron cuatro mesas, varios sillones inservibles y unos colchones, que la gestora actual no se ha querido quedar.

El 23 de diciembre tuvo lugar una reunión con los trabajadores que había antes del cierre, ya que ha querido recuperar al personal que ya trabajaba en el centro, apostando por profesionales con experiencia y arraigo en Xixona.

Plantilla

En ese encuentro, se les preguntó tanto por la titulación como el horario que tenían y el puesto de trabajo. De todos, únicamente tres han descartado volver, una porque se jubila y dos porque están de baja.

Asimismo, la empresa se reunió la semana pasada con los familiares de los usuarios para explicar el funcionamiento del centro y aclarar dudas sobre la gestión.

El asilo reabrirá el lunes con un grupo de residentes, varios de los cuales tuvieron que marcharse tras el cierre, de modo que vuelven a su pueblo, cerca de sus familias y su entorno, mientras que otros son nuevos. La reapertura será paulatina y en los próximos meses irán llegando más personas mayores, hasta alcanzar la cifra máxima permitida.

Habrá un intervalo de tiempo de unas dos horas entre residente y residente para entrar, con el fin de que puedan adaptarse al asilo, ha explicado el CEO de Asalia, Jesús Serna, que ha añadido que los precios son asequibles y adaptados al entorno y que las reservas marchan a buen ritmo.

Servicios

La instalación cuenta con cocina propia y servicio de podología y peluquería y trabajará con las dos farmacias de Xixona, algo que no hacían las monjas.

El asilo, además, retomará su actividad con el nombre de Residencia Vicente Cabrera, en coherencia con el espíritu fundacional con el que fue creada hace más de un siglo, ya que al morir en 1905 el benefactor dejó estipulado en su testamento que todos sus bienes se invirtieran en la construcción y sostenimiento de un hospital-asilo, que está levantado sobre terreno municipal.

Como ha venido informando este diario, la Congregación de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, propietaria del asilo, bajó la persiana en agosto aduciendo la falta de monjas suficientes para "llevar adelante la misión" en varias de las residencias que tiene repartidas en España.

El asilo, en una imagen de esta semana, con su puerta principal abierta / L. Gil López

También esgrimió la institución religiosa que el inmueble no cumplía la normativa que marca la Conselleria de Servicios Sociales, como por ejemplo en lo que se refiere a las medidas de los pasillos y las habitaciones, y que adaptarlo requería de un desembolso económico que no podía asumir.

Excursiones y viajes

Lo que hicieron las monjas fue alquilar la instalación a una empresa de multiaventura, Costablanca Explore Hostel Sports & Events, con sede también en Guardamar y especializada en grupos escolares, excursiones de fin de curso o viajes grupales.

La mercantil inició entonces conversaciones con el gobierno local para cambiar el uso del suelo, de residencial a dotacional, pero este fue inflexible: con la clasificación del suelo, solo se podía destinar a residencia de ancianos. La empresa llevó a urbanistas a una reunión con la alcaldesa, Isabel López, pero estos profesionales corroboraron que no había nada que hacer.

Alquiler

Finalmente, la firma de multiaventura encontró una salida y subrogó el contrato de alquiler que tiene con las Hermanitas de los Ancianos Desamparados a Asalia, que gestiona varios centros en la Comunidad Valenciana. La subrogación es por un periodo de 50 años, mismo periodo de tiempo que han alquilado las monjas el inmueble.

"El tiempo ha puesto todo en su lugar, el cierre era injustificado", ha afirmado la regidora socialista, que se ha mostrado firme en todo este proceso y fue quien informó a la empresa de multiaventura de que Asalia estaba interesada en hacerse cargo del asilo.

Las monjas comunicaron en mayo a los afectados y familiares la decisión de bajar la persiana. Unas 200 personas, la mayoría mayores de 65 años, participaron en una concentración, al grito de "no queremos que se marchen", para respaldar la labor de las religiosas y pedir que continuasen en el pueblo. Pero no hubo cambio de opinión

La gestora de residencias suma con el de Xixona un total de trece centros en el territorio nacional y una plantilla que alcanza los 300 trabajadores, dentro de su estrategia de expansión y fortalecimiento de la estructura empresarial para posicionarse como un referente en su sector.