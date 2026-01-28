Un vándalo vacía el extintor en el polideportivo de El Campello y se burla en redes... no le va a hacer tanta gracia ahora que le han pillado

Cometer un acto vandálico y, encima, jactarse en las redes sociales. Es lo que ha sucedido en El Campello, donde un joven vació extintores en una pista deportiva y luego presumió de ello. Pero ha sido identificado y la sanción que le va a caer va a ser de aúpa.

La gamberrada tuvo lugar el pasado miércoles, 21 de enero, en el interior del polideportivo central de El Campello, cuando el vándalo se dedicó a rociar de espuma con los extintores tanto la pista central como las gradas, explican fuentes municipales.

Como consecuencia, la zona deportiva quedó inservible para los entrenamientos previstos por diversos equipos deportivos para esa misma tarde y el día siguiente.

Aprovechando que las instalaciones se encontraban abiertas para que los mercadilleros de los miércoles pudieran hacer uso de los aseos, y de forma totalmente intencionada, el vecino accedió al centro deportivo.

Imagen proporcionada por el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Allí esperó agazapado a que se marchara el servicio de limpieza, momento en el que esparció el contenido de los extintores con el único objetivo de causar daños en una propiedad pública, según las mismas fuentes.

Tóxicidad

Un equipo de limpieza integrado por cuatro personas empleó dos jornadas de trabajo para dejar las instalaciones en condiciones óptimas para la práctica deportiva. El contenido de los extintores es tóxico y se tuvo que llevar a cabo un servicio especial e intensivo, tanto en pista como en gradas.

Lo que no se imaginaba el vándalo es que la investigación policial incluye siempre un rastreo en todas las redes sociales. Al día siguiente, las fuerzas de seguridad indagaron en ellas y dieron con el individuo, que ya ha sido localizado e identificado.

Vídeo

Se trata de un vecino de un municipio cercano que, además de vandalizar el polideportivo, colgó un vídeo en el que se jactaba de lo hecho mientras bebía alcohol y se burlaba de los agentes policiales con un lacónico "busca, busca".

Imagen proporcionada por el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Al joven ya se le han abierto diversos expedientes, con sanciones que alcanzan los 2.100 euros, en aplicación de la ordenanza de convivencia ciudadana de El Campello.

A esta cantidad se añadirán las facturas correspondientes a la recarga de los extintores, la factura de la limpieza especializada y el coste que supone mantener las instalaciones deportivas cerradas durante dos días.