Vox alerta del nuevo pliego de la basura de Sant Joan: "Todo está en el aire"

Vox de Sant Joan d'Alacant se ha pronunciado sobre la aprobación en junta de gobierno del pliego del servicio de limpieza viaria y recogida de residuos, que saldrá a concurso en las próximas semanas.

El partido de ultraderecha, en un comunicado, destaca que no puede pasar por alto las indicaciones del informe de Intervención, las cuales advierten que la adjudicación queda supeditada hasta acreditar la financiación sin comprometer la sostenibilidad y estabilidad financiera.

Esto viene dado porque Sant Joan no tiene aprobados los presupuestos de 2026, ni siquiera los ha presentado, mientras que en los de 2025 solo se consigna crédito para continuar con prórroga forzosa.

Inspector

"Nos parece fuera de lugar que no se incluya en el pliego crédito para la contratación de una empresa externa de supervisión o control externo, ni tampoco la inclusión de la figura del inspector, en este momento no incluida en la relación de puestos de trabajo en los presupuestos de 2025", afirma la portavoz de Vox, Gema Alemán.

A su vez, considera que un contrato por diez años "limita" la actuación de futuros gobiernos "cuando el pueblo está en continuo cambio y crecimiento", con nuevos barrios como Nou Nazareth.

"Es una tramitación anticipada y todo queda en el aire hasta que, en definitiva, haya crédito para firma de un contrato. Así vamos después de tantos años con el pueblo sucio", añade.

Después de pasar por dos reuniones informativas previas y de superar dos comisiones informativas, donde la propuesta obtuvo el voto a favor del PP y la abstención de los otros tres grupos municipales (PSOE, Vox y Compromís), el gobierno local del PP aprobó en junta de gobierno el pliego del contrato.

Presupuesto

La licitación del contrato, por un periodo de 10 años, tiene un importe de 35,5 millones de euros (sin IVA). Se abrirá un plazo de 35 días naturales para que las empresas interesadas presenten sus propuestas, que después serán analizadas pormenorizadamente por una comisión técnica.

La estimación de fecha de inicio del nuevo contrato está fijada el 1 de septiembre de 2026 si se cumplen todos los plazos previstos inicialmente.