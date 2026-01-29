El alcalde de Sant Joan, sobre la sentencia del crematorio: "Se trata de una nueva licencia"

El alcalde de Sant Joan d'Alacant, Santiago Román, ha salido al paso de la sentencia del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante, que ha resuelto que la empresa ASV ha justificado "con todas las garantías" el funcionamiento del crematorio al adoptar una serie de medidas correctoras.

El regidor asegura a este diario que, simultáneamente a la publicación del auto, el Ayuntamiento "ya había presentado alegaciones, las cuales aún no han sido resueltas todavía".

El auto judicial, incide Román, versa "temporalmente sobre el año 2014" y, sin embargo, y así lo ha mantenido desde el primer momento, considera que ahora nos encontramos "con un nuevo procedimiento, por lo que entendemos que se trata de una nueva licencia".

De hecho, recalca que la propia Conselleria de Medio Ambiente dice tres apreciaciones "fundamentales": la primera es que la autorización que emitieron en su día "quedó sin efecto porque no solicitaron su renovación".

La segunda es que la empresa ha obtenido una nueva autorización de emisiones "supeditada al pronunciamiento de la Conselleria de Sanidad sobre el impacto en salud y al proyecto de licencia ambiental que tienen que presentar en el Ayuntamiento".

Atmósfera

Y, por último, que la autorización de Medio Ambiente dice "de forma expresa y manifiesta que en absoluto" con ese informe favorable de emisiones pueden proceder a la apertura del crematorio.

A ello se une que el Ayuntamiento sigue trabajando en el recurso de alzada que va a presentar ante la Conselleria de Medio Ambiente tras la autorización de las emisiones a la atmosfera.

El juez, en la sentencia, aprueba las medidas correctoras y desestima la alegación que presentó el pasado julio el Ayuntamiento de Sant Joan. En su recurso, el Consistorio sostenía que le resultaba imposible, desde el punto de vista legal y material, ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), fechada en febrero de 2025, que daba la razón a la mercantil.

El director general de la Línea de Servicios Funerarios de ASV, Fernando Guntiñas, afirma que la sentencia "es clara", ya que el juez "avala" las mejoras introducidas y "cumple con la orden del TSJ, no hay más recorrido".