La Justicia avala las medidas correctoras de la empresa para que abra el crematorio

La empresa ASV afirma que está en disposición de abrir el crematorio de Sant Joan d'Alacant "cuando quiera". La mercantil cuenta con la licencia municipal de apertura, que le fue concedida hace veinte años, y ha recibido la aprobación para acometer una serie de medidas correctoras en la instalación.

La justicia, resalta, le avala para ello: el juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Alicante ha resuelto que ASV ha justificado con la adopción de estas mejoras el funcionamiento de la actividad "con todas las garantías".

En una sentencia fechada el 25 de noviembre de 2025, el magistrado dispone que las tres medidas correctoras son adecuadas. Una es la sustitución del horno actual por un nuevo modelo que funcionará mediante gas y no con gasolina, por lo que será más sostenible.

La segunda es la instalación de un filtro depurador al que se le añaden aditivos para que absorba elementos contaminantes y la tercera consiste en un equipo que inyecta un producto en la turbulencia de los gases, lo que hará posible reducir los niveles de óxido de nitrógeno.

El fallo hace referencia también al informe del pasado octubre de la Dirección Territorial de Medio Ambiente, dependiente de la conselleria, que autoriza las emisiones a la atmósfera al aceptar la empresa las condiciones exigidas.

Nuevo horno

Asimismo, cita otro documento, esta vez de una empresa especializada, que garantiza la calidad del aire con la instalación del nuevo horno.

Por ello, el juez aprueba las medidas correctoras y desestima la alegación que presentó el pasado julio el Ayuntamiento de Sant Joan. En su recurso, el Consistorio sostenía que le resultaba imposible, desde el punto de vista legal y material, ejecutar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), fechada en febrero de 2025, que daba la razón a la mercantil.

ASV afirma que el alcalde está "desinformando" a la ciudadanía y que a la empresa le avala la sentencia judicial

El director general de la Línea de Servicios Funerarios de ASV, Fernando Guntiñas, afirma a INFORMACIÓN que la sentencia "es clara", ya que el juez "avala" las mejoras introducidas y "cumple con la orden del TSJ, no hay más recorrido".

El magistrado dispone seguir adelante con la tramitación y que se ejecute la resolución judicial. Contra el auto cabía recurso de reposición por un periodo de cinco días, pero el Ayuntamiento no lo hizo, señala Guntiñas.

Grúa

La empresa está en disposición de retomar la actividad y, de hecho, está analizando en estos momentos cómo proceder al cambio de la maquinaria y "en un plazo de un mes y medio" llevar la grúa al tanatorio para instalar los nuevos aparatos.

Preguntado por las declaraciones que el alcalde, Santiago Román, viene realizando sobre que el crematorio "no cabe", deja claro que se trata de una "cabezonería política" y está "desinformando" a la ciudadanía. De hecho, añade que tuvieron una reunión con el regidor en la que le comunicaron la sentencia.

Sobre la manifestación contra la instalación prevista para este sábado, Guntiñas afirma que los vecinos son "libres" de manifestarse, pero la empresa no está preocupada porque "nos avala un sentencia".