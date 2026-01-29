EU-Podem lleva al pleno de San Vicente reclamar un pediatra de Urgencias... y sorpresa con lo que hacen PP y Vox

Esquerra Unida-Podem de San Vicente del Raspeig ha llevado al pleno municipal una moción para reclamar un pediatra de Urgencias del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud número 2.

El texto de la formación de izquierdas ha salido adelante al contar con los apoyos del PSOE y Compromís, mientras que el gobierno local de coalición ha votado distinto: el PP en contra y Vox abstención.

La moción, aprobada en el pleno del miércoles 28, recoge una demanda histórica de las familias, respaldada por más de 3.500 firmas, que responde a una carencia que afecta a un municipio de más de 60.000 habitantes, con un perfil demográfico joven y numerosas familias con niños.

Intereses ciudadanos

EU-Podem recordó que, aunque es competencia de la Generalitat, el Ayuntamiento "debe defender los intereses de la ciudadanía", especialmente en materia de sanidad pública y atención infantil.

La ausencia de pediatra en el PAC obliga a muchas familias a desplazarse al hospital, "saturando innecesariamente las urgencias y generando un uso ineficiente de recursos sanitarios".

Con la aprobación de la moción, el Ayuntamiento acuerda trasladar a la Conselleria de Sanidad la petición para dotar al PAC de atención pediátrica urgente, "posicionándose claramente del lado de las familias y en defensa de una sanidad pública cercana, accesible y de calidad".

Engaños, no

Por su parte, la portavoz del PP y titular del área municipal de Sanidad, Mercedes Torregrosa, pidió "no engañar a los ciudadanos y reclamar a la conselleria proyectos factibles y realizables".

La edil indicó que "ojalá que hubiera un pediatra en el PAC, pero ustedes han gobernado durante ocho años y saben que no va a ser posible porque la postura de Sanidad se mantiene desde la anterior legislatura".

La concejal se remitió a la respuesta proporcionada por la conselleria indicando que hay pediatra de lunes a viernes en horario de mañana y tarde y, en el resto de horarios, los servicios están cubiertos por el PAC, que dispone de médicos preparados y con experiencia profesional suficiente para atender las urgencias pediátricas y cuenta, además, con el apoyo para los casos dudosos de los servicios de urgencias del Hospital General de Alicante.

Por su parte, la concejal de Vox Isabel Domínguez justificó la abstención del partido ultra en que es necesario un nuevo pediatra, aunque rechazó el planteamiento de EU-UP porque "no vamos a lavar su mala gestión o la falta de ella el tiempo que han estado en Gobierno".