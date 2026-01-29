Paso histórico de las Hogueras de San Vicente: una plantà fuera de España

Iniciativa histórica en las fiestas de San Vicente del Raspeig. Las Hogueras van a plantar por primera vez un monumento fuera de España: será en el municipio portugués Campo Maior el próximo mes de agosto.

El Ayuntamiento ha acogido este jueves el primer acto oficial realizado para formalizar el hermanamiento entre la Federación de Hogueras y Barracas del municipio y la Asociación de Fiestas do Povo de Campo Maior.

Durante la recepción se ha desvelado este acuerdo histórico. La obra que se trasladará a Portugal el próximo mes de agosto, a cargo del constructor Alejandro López y de la diseñadora lusa Elisabete Fiel, será una representación que fusionará elementos de la tradición y la cultura de las dos poblaciones.

Los dos alcaldes de San Vicente y Campo Maior visitan el municipio alicantino / INFORMACIÓN

Está previsto, además, dar continuidad en 2027 a la colaboración con el engalanamiento de una calle sanvicentera con la decoración típica de las Fiestas do Povo, reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Este proyecto se llevará a cabo en julio, coincidiendo con los días grandes en el 80 aniversario de las Hogueras.

Comitiva

El alcalde, Pachi Pascual, y su homólogo portugués, Luis Fernando Rosinha, han encabezado la comitiva durante la visita al municipio que ha servido para poner en común y avanzar en los dos nuevos proyectos festeros detallados por el concejal de Fiestas, Cristian Gil, la presidenta de la Federación de Hogueras, Mercedes Lillo, y el presidente de las Fiestas do Povo, Joao Manuel Nabeiro.

Pascual ha mantenido que el acuerdo sellado es "una buena manera de empezar a conmemorar el 80 aniversario de nuestras Hogueras, traspasando fronteras para darles mayor proyección a unas fiestas que son, sobre todo, hermandad y colaboración".

Los dos alcaldes de San Vicente y Campo Maior con los representantes festeros y el concejal de Fiestas / INFORMACIÓN

Ha celebrado, además, esta alianza, con la que esperan estrechar relaciones con el país vecino "y conocer y enriquecernos" de una festividad reconocida por la UNESCO que está caracterizada por el engalanamiento de un centenar de calles con flores de papel durante su celebración, que tendrá lugar el próximo mes de agosto.

Por su parte, el primer edil de Campo Maior ha manifestado su satisfacción por estos lazos con San Vicente con esta iniciativa cultural que "estrecha, aún más, la relación que mantenemos con España".

Rosinha ha anunciado que recibirá a los representantes de San Vicente el próximo mes de agosto, para compartir unas fiestas que serán muy singulares al contar, por primera vez, con un monumento fogueril en el que ya se está empezando a trabajar.

Los dos alcaldes de San Vicente y Campo Maior durante la recepcion oficial en el Ayuntamiento / INFORMACIÓN

Así lo ha confirmado Mercedes Lillo, que ha asegurado que "estamos deseando vivir estas celebraciones tan especiales en Campo Maior y aprender en un proceso de enriquecimiento cultural mutuo que marcará un antes y un después, de la mano de nuestros ayuntamientos".

Colaboración

En representación de las Fiestas do Povo, Joao Manuel Nabeiro, ha destacado el inicio de una etapa de colaboración entre fiestas, entidades y personas, "que estrechamos las manos y los corazones, desde el respeto mutuo, buscando lazos de unión".

El edil de Fiestas sanvicentero ha agradecido a Mercedes Lillo y a todo su equipo directivo y la Asociación de Fiestas do Povo de Campo el trabajo realizado para conseguir "este logro histórico".

Gil ha mostrado su satisfacción por la consolidación de un hermanamiento que va a suponer "un impulso definitivo para dar proyección nacional e internacional a nuestras Hogueras y un reconocimiento al trabajo de todas las personas que, desde hace casi 80 años, han contribuido a engrandecerse".