Mutxamel lleva al Congreso la carretera que se hunde junto a la segunda circunvalación

El Camí Els Pinets de Mutxamel llega hasta el Congreso. La carretera que conecta varias urbanizaciones con el casco urbano y que transcurre en paralelo a la llamada segunda circunvalación de Alicante está hundida en varios tramos, con el consiguiente peligro para la seguridad vial.

Diputados del PP de Alicante han registrado una pregunta en el Congreso en la que recogen la problemática e inquieren al Gobierno central sobre las actuaciones previstas.

El Camí dels Pinets de Mutxamel vio interrumpido su trazado hace veinte años con motivo de la construcción de la segunda circunvalación, que une Monforte del Cid con El Campello.

La entonces empresa concesionaria de la autopista, Ciralsa, ejecutó un desvío mediante la creación de la carretera, que discurre en paralelo a la AP-7. Este vial, con el paso del tiempo, se ha convertido en una arteria principal que comunica las carreteras CV-819 y CV-800 y es la principal vía de comunicación entre la autovía, autopista y las zonas residenciales de Río Park y Valle del Sol, así como de acceso al aeródromo de Mutxamel.

Dos vehículos circulan por la carretera, en la que se aprecia el hundimiento / L. Gil López

Además de en el Congreso, paralelamente el alcalde de Mutxamel, Rafael García Berenguer, ha enviado una comunicación al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la que insiste en la problemática.

Patrimonio hidráulico

El regidor recoge en el escrito la necesidad de reparación urgente de la carretera, una demanda "histórica y urgente", ya que "afecta a la seguridad vial, al entorno urbano y a la protección de nuestro patrimonio cultural e hidráulico".

García Berenguer (PP) explica en su misiva al ministro Óscar Puente que, cuando se ejecutó la segunda circunvalación de Alicante, el Ministerio, a través de la concesionaria Ciralsa, construyó una carretera de sustitución en Mutxamel con el fin de mantener la conexión viaria afectada por las obras.

Sin embargo, dicha infraestructura nunca ha sido recepcionada por el Ayuntamiento, puesto que desde su origen presenta deficiencias constructivas, acreditas en diversos informes técnico municipales.

A lo largo de los últimos años, el gobierno local ha reiterado la petición de intervención del Ministerio por escrito y con reuniones con los diferentes Subdelegados del Gobierno en Alicante, "sin que hasta la fecha se haya obtenido una solución efectiva".

La construcción de la carretera interrumpió el camino tradicional que conectaba elementos de enorme valor patrimonial como el azud y el Molí Foc

El alcalde incide en que la construcción de esta carretera, junto con la propia circunvalación, interrumpió el camino tradicional que unía el casco urbano a través del camino de Els Plans y la balsa de Villena con el azud de Mutxamel, declarado Bien de Interés Cultural y auténtico corazón del sistema histórico de riegos de la huerta de Alicante.

Aquel camino conectaba elementos de enorme valor patrimonial como el azud, origen del sistema hidráulico mutxamelero, la balsa de Villena, e El Molí Foc, que fue cárcel de mujeres durante la Guerra Civil, y el primer depósito de agua de Mutxamel.

El desvío habilitado ha provocado un grave problema de seguridad vial, tanto para los vehículos como para los peatones Rafael García Berenguer — Alcalde de Mutxamel

Por ello, su desconexión supone un "grave perjuicio" para la puesta en valor del patrimonio y para el desarrollo del proyecto cultural Camins d’Aigua, que tiene como objetivo recuperar y divulgar este paisaje histórico ligado al agua, al Río Seco y al entorno urbano.

El alcalde incide en que Mutxamel se encuentra rodeado por grandes infraestructura estatales y autonómicas -A-70, AP-7, CV-800 y CV-821- "que parten nuestro término municipal, generando impactos que requieren una actuación responsable y corresponsable".

Carretera hundida en Mutxamel / L. Gil López

Por ello, en la carta presenta dos solicitudes: que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible intervenga "de manera inmediata" para corregir las deficiencias de la carretera de sustitución; y que se estudie y ejecute un paso sobe la AP-7 que permita reconectar el casco urbano con el Azud y con los elementos patrimoniales asociados al sistema de riegos.

Esta actuación "no sólo solventaría un problema técnico y de seguridad, sino que restauraría la continuidad histórica entre la ciudad y su paisaje cultural más significativo, cumpliendo además con los principios de integración territorial y protección del patrimonio".

El alcalde asegura a INFORMACIÓN que El problema del Camí dels Pinets tiene su origen en una obra "que fue mal ejecutada en su momento y que nunca llegó a subsanarse".

Fractura

García Berenguer incide en que la creación de la segunda circunvalación supuso "una rotura" del término municipal de Mutxamel, generando "una fractura territorial que todavía hoy tiene consecuencias".

El desvío habilitado a través de esta carretera, además, ha provocado "un grave problema de seguridad vial, tanto para los vehículos como para los peatones".

Por ello, el Ayuntamiento lleva tiempo reclamando una solución definitiva porque se trata de una situación que considera que excede las competencias municipales. "Es necesaria la implicación de las administraciones competentes para garantizar la seguridad y dar una respuesta adecuada a un problema que no puede seguir prolongándose en el tiempo", recalca.