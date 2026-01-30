Vox pide prohibir la entrada con burka o nicab en edificios municipales de Sant Joan

En pleno debate por la regularización masiva de inmigrantes que ha impulsado el Gobierno central, Vox de Sant Joan d'Alacant ha presentado un ruego en el pleno para prohibir la entrada con burka o nicab -velo musulmán- en los edificios municipales.

El documento recoge que las dependencias municipales son espacios administrativos en los que se desarrollan actuaciones con efectos jurídicos, se presta atención directa al público, se gestionan datos personales y "se garantiza la seguridad" de usuarios y empleados públicos.

En este contexto, la identificación visual del rostro resulta, en determinados servicios y trámites presenciales, "un requisito funcional imprescindible, directamente vinculado a la verificación de la identidad del usuario, la prevención de suplantaciones, la seguridad de personas y bienes" y el normal desenvolvimiento del servicio público.

La utilización de prendas "sin arraigo en España" que cubren total o parcialmente el rostro, como el velo integral islámico (nicab o burka), "impide objetivamente dicha identificación visual y dificulta el cumplimiento de las funciones públicas, con independencia de la motivación personal, cultural o religiosa de quien las porta".

Regulación

Vox recalca que su iniciativa "se limita a regular una condición objetiva" de acceso y uso de dependencias municipales, "vinculada exclusivamente a la ocultación integral del rostro". La regulación que propone establece una exigencia funcional, aplicable a cualquier prenda -religiosa o no- que produzca el mismo efecto de ocultación facial.

Por todo ello, el grupo municipal de Vox pide establecer, en el ámbito de las dependencias municipales de Sant Joan, una condición funcional de acceso y uso consistente en la necesidad de permitir la identificación visual del rostro por razones de seguridad y verificación de la identidad.

A los efectos de esta regulación, considera ocultación integral del rostro aquella producida por prendas o atuendos que impidan total o sustancialmente la identificación facial de la persona, incluyendo, "a título meramente enunciativo, el nicab, el burka u otras prendas similares de efecto equivalente".

En el ruego, la formación ultra insta a que no se permita el acceso o permanencia en dependencias municipales a personas con prendas que oculten total o parcialmente el rostro, "condición aplicable con carácter general, y con independencia del origen, motivación o significado de la prenda".

Mascarillas

Eso sí, quedan excluidos de la aplicación de esta regulación los supuestos debidamente acreditados por razones médicas, motivos de salud pública o exigencias de seguridad laboral, como las mascarillas.

Esta regulación, recoge el documento, no es aplicable a la vía pública, ya que el Ayuntamiento carece de competencias. Asimismo, pide que los servicios jurídicos municipales redacten un reglamento o norma interna de uso de las dependencias municipales que desarrolle esta regulación, garantizando su publicidad, claridad y correcta aplicación.

La portavoz de la formación ultra, Gema Alemán, ha leído en el pleno el documento y el alcalde, Santiago Román, del PP, se ha limitado a afirmar que "se estudiará" el ruego.