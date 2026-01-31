De premio en premio en Alicante: la Lotería Nacional reparte miles de euros en la provincia

San Vicente del Raspeig y Onil han terminado este primer mes del 2026 con muy buen pie. La Lotería Nacional, tras el sorteo realizado este sábado 31 de enero de 2026, ha agraciado a estos municipios con miles de euros.

El primer premio de la Lotería Nacional , correspondiente al número 37376, fue vendido en San Vicente del Raspeig. En concreto, el número agraciado se despachó en la Administración número 3, situada en la calle Labradores, 7.

Cada décimo premiado con este número está dotado con 60.000 euros, lo que ha convertido a los afortunados en protagonistas de una jornada marcada por la ilusión en este municipio de la provincia.

Administración de Onil agraciada con el segundo premio de la Lotería Nacional / INFORMACIÓN

El segundo premio, correspondiente al número 18699, está dotado con 12.006 euros al décimo. Esa alegría ha caído en la localidad de Onil. El número se ha vendido en la administración número 1 ubicado en la calle Mayor, 22.

En cuanto a los reintegros, los números agraciados en este sorteo han sido el 0, el 6 y el 9.