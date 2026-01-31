De premio en premio en Alicante: la Lotería Nacional reparte miles de euros en la provincia
Estos dos municipios alicantinos han tocado a cada décimo premiado 12.006 o 60.000 euros según el número agraciado que tengan en sus manos de este sorteo
San Vicente del Raspeig y Onil han terminado este primer mes del 2026 con muy buen pie. La Lotería Nacional, tras el sorteo realizado este sábado 31 de enero de 2026, ha agraciado a estos municipios con miles de euros.
El primer premio de la Lotería Nacional, correspondiente al número 37376, fue vendido en San Vicente del Raspeig. En concreto, el número agraciado se despachó en la Administración número 3, situada en la calle Labradores, 7.
Cada décimo premiado con este número está dotado con 60.000 euros, lo que ha convertido a los afortunados en protagonistas de una jornada marcada por la ilusión en este municipio de la provincia.
El segundo premio, correspondiente al número 18699, está dotado con 12.006 euros al décimo. Esa alegría ha caído en la localidad de Onil. El número se ha vendido en la administración número 1 ubicado en la calle Mayor, 22.
En cuanto a los reintegros, los números agraciados en este sorteo han sido el 0, el 6 y el 9.
- Los veterinarios de la provincia de Alicante ya están tratando perros con picadura de procesionaria
- Directo | Alerta naranja por viento en Alicante: las fuertes rachas derriban árboles, vallas publicitarias y postes de luz
- El alcalde de Alicante llevará a Fiscalía “la menor sospecha” en la adjudicación de viviendas públicas a cargos del Ayuntamiento
- Los bancos no vieron nada irregular en las transferencias de 600.000 euros en dos años en el caso de geriátrico de Aspe
- Pedro Sánchez prohibirá que los bancos 'obliguen' a sus clientes a tener tarjetas de crédito
- De Elda a Benidorm: la provincia de Alicante toma medidas ante la alerta naranja por viento
- Los profesores de Religión, de la concertada e inspectores toman la delantera en las mejoras salariales a los docentes de la pública
- Dimite la directora general del gobierno de Barcala que tiene dos hijos y un sobrino con viviendas protegidas en Alicante