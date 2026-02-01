La fórmula de un instituto de El Campello para combatir el absentismo: no todo son libros

Una segunda oportunidad para estudiantes que habían empezado a desconectarse del sistema educativo, que faltaban a clase o estaban a punto de tirar la toalla con los estudios.

La concejalía de Educación de El Campello ha puesto en marcha este curso, con carácter experimental, en el instituto Clot de L'Illot el llamado Programa Aula Compartida (PAC), una iniciativa que va mucho más allá de los libros de texto y actividades escolares de los adolescentes.

Se trata de un proyecto específico de atención a la diversidad que nace con un objetivo claro: reducir el absentismo escolar y prevenir el abandono educativo temprano, ofreciendo al alumnado una opción distinta, realista, práctica y motivadora dentro del sistema educativo.

Curso de calma creativa / INFORMACIÓN

En total, participan quince alumnos y alumnas de 14 y 15 años que ya han cursado al menos un curso del primer ciclo de ESO en el Clot de L'Illot y que ahora encuentran una oportunidad para reconectar con los estudios y consigo mismos.

El programa es una iniciativa del Consell que está dirigido a alumnado de Educación Secundaria Obligatoria en situación de riesgo; es decir, jóvenes que presentan conductas inadecuadas, dificultades de adaptación al entorno escolar, absentismo crónico o tendencia al abandono, con escasas expectativas de obtener el título de la ESO y, en algunos casos, con conductas disruptivas.

Complejo y completo

El programa es tan complejo como completo. Lo dirige Educación, pero se han involucrado también los departamentos de Igualdad, Servicios Sociales, Juventud y Deportes, a cuyo frente están los concejales Maricarmen Alemañ y Marcos Martínez.

Los resultados, en opinión de docentes, representantes de ambas administraciones e inspección educativa, son "realmente buenos", hasta el punto de que los alumnos y las alumnas se sienten ahora incentivados por asistir a clase, son más participativos y se ha reducido considerablemente el absentismo.

Alumnos en un taller / INFORMACIÓN

El PAC no es solo un programa educativo, sino el resultado de una coordinación estrecha entre el Ayuntamiento y la administración educativa.

En mayo de 2025 se pidió su implantación y la Conselleria de Educación lo aprobó en junio, integrándose en el plan de actuación para la mejora del centro.

Ofrece herramientas para la vida y devuelve a los jóvenes la sensación de que sí pueden Dorian Gomis — Concejala de Educación de El Campello

Se ha diseñado de esta forma una programación diversa y conectada con la realidad del alumnado. El programa combina dos grandes bloques formativos: por un lado, el ámbito estrictamente académico, con un mínimo de 10 horas semanales, donde trabajan los contenidos más relevantes de las materias de ESO, adaptados a su ritmo y necesidades.

Hay cursillos y talleres de calma creativa, circo y malabares, jardinería o percusión

El enfoque se pone en reforzar competencias claves, mejorar la adaptación al centro y fomentar la inclusión, priorizando actividades prácticas y significativas. Y ahí tiene mucho que ver el aula taller, con un mínimo de 6,5 horas semanales que diseña el Ayuntamiento.

Sería como el corazón práctico del programa, un espacio donde el aprendizaje se vuelve funcional, manual, creativo y motivador, con talleres impartidos por profesionales de entidades locales y concejalías.

Una de las actividades es de voluntariado con personas mayores, a las que ofrecen acompañamiento y apoyo

Concretamente, este primer curso incluye una oferta variada que combina creatividad, deporte, bienestar emocional y valores sociales, con cursillos y talleres de calma creativa y hábitos saludables (43 horas), circo y malabares (40) jardinería (15) multideporte (23) percusión (30), charlas de educación afectivo-sexual (22), masculinidades igualitarias (7), voluntariado social (12), y prevención de conductas adictivas, durante tres horas lectivas.

La programación se apoya en un calendario de actividades distribuidas entre los meses de septiembre y junio, con talleres planificados por días y horarios concretos, que incluye música o excursiones de senderismo.

Alumnos en el taller de malabares / INFORMACIÓN

Esta programación no solo busca enseñar las más diversas materias, sino también fortalecer la autoestima, mejorar la convivencia, promover hábitos saludables y ofrecer referentes positivos.

Otro de los aspectos más innovadores y emotivos del programa es la actividad de voluntariado con personas mayores. El alumnado comenzó con una formación en voluntariado social este mismo enero y, a partir de febrero, participará activamente en encuentros con la Tercera Edad, en una experiencia intergeneracional llena de sentimiento.

Los jóvenes se encargarán de colaborar en actividades de acompañamiento y apoyo, mientras que las personas mayores compartirán sus conocimientos con ellos a través de talleres prácticos de cocina, mecánica, psicomotricidad, seguridad vial y manualidades.

Bienestar emocional

De esta manera se logra una relación de ganar/ganar, pues los adolescentes se sentirán valorados, útiles y reconocidos, y las personas mayores reforzarán su bienestar emocional, su autoestima y su conexión social.

Pero, más allá de todos estos objetivos, el programa representa algo más profundo: un cambio de mirada. Se trata de pasar de decir "este alumno no encaja" a "vamos a crear un sitio donde pueda encajar".

"En estos tiempos en que el abandono escolar sigue siendo uno de los mayores retos del sistema educativo, el Programa de Aula Compartida del instituto Clot de L’Illot es un referente y un ejemplo de educación realista, humana y comprometida. Ofrece herramientas para la vida, y devuelve a los jóvenes la sensación de que sí pueden", señala la edil de Educación, Dorian Gomis.

Iniciativas educativas como esta demuestran que, a veces, el camino al triunfo de un estudiante no empieza ni termina con un examen.