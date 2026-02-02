El ladrón de Alicante y San Vicente que se llevaba el botín en una bici... robada también

Las bicicletas son para el verano... y para los ladrones, al parecer. La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 31 años al que se le atribuyen siete delitos de robo con fuerza en las cosas en viviendas en partidas rurales muy próximas entre sí, situadas en la comarca de L´Alacantí, al norte de San Vicente del Raspeig.

Se da la circunstancia de que el presunto autor de los delitos, según comprobaron los investigadores, se desplazaba a pie para cometer los robos y, tras ello, huía en alguna bicicleta robada y llevando el resto de efectos, explica la Benemérita en un comunicado.

La Guardia Civil de San Vicente abrió una investigación, llamada Operación Cafri, tras detectar un aumento considerable e inusual de robos en vivienda en las partidas rurales El Moralet de Alicante y Boqueres de San Vicente, para tratar de localizar al responsable y acabar con esta oleada.

En el transcurso de la investigación, a través de las declaraciones de los testigos y de las pruebas recabadas, y gracias a la colaboración de los vecinos afectados, se obtuvo información de un posible sospechoso, centrándose desde ese momento la operación en este objetivo, que podía estar detrás de los robos detectados.

Merodeando

En el momento en el que lograron averiguar la identidad del supuesto ladrón, de nacionalidad española, y lo ubicaron en las inmediaciones, el pasado 29 de diciembre fue detenido cuando merodeaba por una de las partidas afectadas.

Televisiones, tabletas digitales, perfumes, bebidas alcohólicas o dinero en efectivo, entre lo sustraído

Durante el registro de la vivienda del detenido, realizado el 30 de diciembre en la partida Tossal Redó de Mutxamel, los agentes hallaron un gran número de objetos procedentes de los robos investigados entre los que abundan bicicletas, que desmontaba y vendía por piezas, lo que dificulta la posibilidad de identificarlas.

Se han recuperado varias bicicletas, algunas de ellas de alto valor económico -superior a los 4.000 euros-, así como televisiones, tabletas digitales, perfumes, bebidas alcohólicas o dinero en efectivo, entre otros efectos, y que se han devuelto a sus propietarios, según las mismas fuentes.

La Guardia Civil, en el registro de la vivienda del detenido / INFORMACIÓN

Al detenido se le imputan siete delitos de robo con fuerza en interior de vivienda, uno de ellos con moradores, además de un delito contra la indemnidad y libertad sexual cometido en fechas próximas en una de las partidas rurales que se han visto perjudicadas por estos robos.

El pasado 31 de diciembre, día de Nochevieja, pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de San Vicente, que ha decretado su ingreso en prisión.

En Nochevieja

En otra actuación que desarrollaron agentes de la Guardia Civil de San Vicente se detuvo al presunto responsable de otros dos robos en vivienda, que fueron cometidos consecutivamente en la noche del 31 de diciembre en dos casas situadas en la Partida El Moralet, uno de ellos, mientras que sus propietarios se encontraban durmiendo.

Durante la entrada en el domicilio del detenido, un hombre de nacionalidad española de 47 años, los agentes recuperaron una gran parte de los efectos sustraídos, entre ellos 1.400 euros en efectivo.

Además de los hechos investigados, el detenido contaba con una requisitoria judicial de búsqueda, detención e ingreso en prisión dimanante del Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante por un robo con fuerza. El Juzgado de Guardia del Partido Judicial de Alicante decretó su ingreso en prisión.