PP y Vox votan "no" a una moción que rechaza ampliar el vertedero de El Campello: "El populismo no recicla un kilo de basura"

PP y Vox han votado en contra de una moción conjunta que presentaron los partidos de izquierda -PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Podem- y el municipalista Per El Campello, en la que se mostraba el "firme rechazo" a la ampliación en superficie del vertedero.

La propuesta no ha salido adelante al unir sus votos en el pleno los ediles de la ultraderecha a los del gobierno local del PP. El documento recogía que la ampliación proyectada en la planta resulta contraria "al interés general del municipio, al derecho de la ciudadanía a un entorno saludable y a los principios de protección del medio ambiente y de sostenibilidad que deben guiar las políticas públicas".

Por ello, se instaba a la Conselleria de Medio Ambiente a denegar la autorización solicitada por FCC y el Consorci Mare, "atendiendo a los impactos ambientales, sociales y sanitarios que conlleva".

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, en su intervención, ha llamado la atención sobre el cambio de postura de los partidos de izquierda, que cuando estaba el Botànic "impulsaron, evaluaron y prácticamente culminaron" la tramitación para ampliar el vertedero "y desde 2023 dan un giro radical".

Ineludible

El regidor incide en que la ampliación no es "una ocurrencia reciente ni una improvisación" del Consell y reprocha el "oportunismo político" de la bancada de izquierdas, que hace cuatro años "reconocieron que la instalación se quedaba pequeña y no podía atender adecuadamente a los municipios, por lo que era ineludible la ampliación".

Berenguer afirma que la moción, tal y como está planteada, invade competencias que no son municipales y sostiene que hay que basarse en informes técnicos para apoyar o rechazar la ampliación.

Por último, ha pedido "no generar falsas expectativas" y, sobre los malos olores que arrastra la planta prácticamente desde su puesta en marcha, ha recordado que hay nuevos proyectos que permitirán minimizarlos. "El populismo no recicla un kilo de basura", ha concluido.

El portavoz de Vox, José Manuel Grau, por su parte, ha indicado que la moción "no arregla nada" si no cuenta con informes técnicos y ante el problema que genera la planta apuesta por soluciones como las incineradoras.

Los partidos proponentes de la moción han lamentado que no salga adelante la propuesta y han acusado al gobierno local de cambiar de criterio una vez el PP llegó al Consell.

Autorización ambiental

Así, recuerdan que en diciembre de 2022, el pleno del Ayuntamiento, incluidos los representantes de PP y VOX, aprobó por unanimidad instar a la Conselleria de Transición Ecológica a que no autorizara la modificación sustancial de la autorización ambiental integrada solicitada por FCC Medio Ambiente, que habría permitido ampliar el vertedero en altura y prolongar su vida útil.

En febrero de 2023, la propia Conselleria anunció públicamente que no se autorizaría dicha ampliación. Ese mismo año, el PP de El Campello defendía en su programa electoral una "oposición frontal" a la ampliación del vertedero.

"Sin embargo, en 2024 y nuevamente en 2026, ante nuevas solicitudes de ampliación por parte de FCC, el equipo de gobierno ha cambiado de criterio y ha pasado a apoyar dichas ampliaciones, afirmando ahora que las decisiones se adoptan por unanimidad", lamentan.

Los partidos de la oposición de izquierdas y municipalista consideran "preocupante" que PP y Vox voten en contra de la moción e "intenten justificar esa posición afirmando que la prioridad es eliminar los olores o proteger a la ciudadanía".