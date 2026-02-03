Aigües cerca a los incívicos: 750 euros por vertidos ilegales
El Ayuntamiento identifica y abre expediente sancionador a los repsonsables de dejar muebles y enseres en puntos exclusivos de recogida de basura
Aigües, como le sucede a otros municipios de la comarca, no es ajeno a los actos de los incívicos. El Ayuntamiento ha detectado en las últimas semanas una serie de vertidos ilegales de muebles y enseres que se están produciendo en distintos puntos de recogida de basura del municipio.
El Ayuntamiento muestra "tolerancia cero" frente a estas conductas incívicas, que tacha de "inaceptables" y que "deterioran la imagen del pueblo, generan problemas de salubridad y suponen un coste económico que acaba repercutiendo en todos los vecinos".
El gobierno local del PSOE está decidido a poner fin a este tipo de comportamientos y, en los casos detectados, los vehículos han sido identificados y también sus propietarios, por lo que ya se han iniciado los correspondientes expedientes sancionadores conforme a la normativa vigente.
Además, esta misma semana se ha iniciado otro expediente sancionador por hechos similares. El Ayuntamiento recuerda que las sanciones por vertidos ilegales pueden superar los 750 euros por cada infracción, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse.
Ecoparque
El alcalde, Emilio Solbes, recuerda que el Consistorio dispone de servicios específicos para la correcta recogida de enseres, por lo que no existe "justificación alguna" para este tipo de actuaciones. Así, el ecoparque está abierto tres días a la semana, mientras que la recogida de enseres puerta a puerta se ofrece una vez al mes.
"Pedimos responsabilidad y civismo, pero actuaremos con contundencia para erradicar estas conductas", explica el regidor, que añade que cuidar el pueblo es "una obligación de todos".
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Un residencial con muchas caras conocidas: los apellidos más repetidos en la polémica urbanización de viviendas protegidas de Alicante
- Así pinta el tiempo en Alicante con la llegada de la borrasca Leonardo: posibles lluvias y alerta amarilla
- La empresa de la polémica promoción de vivienda protegida de Alicante 'se borra' del Plan Vive de la Generalitat
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- Eder Sarabia, técnico del Elche: “No nos tiene que hacer daño este partido”
- El Elche pretende cerrar el mercado con un refuerzo en el carril diestro... como mínimo
- La denuncia de Domingo García, jubilado de ASJUBI40: “Por fin podré cobrar mi jubilación completa, pero no olvido a los que aún esperan”