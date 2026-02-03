Aigües cerca a los incívicos: 750 euros por vertidos ilegales

Aigües, como le sucede a otros municipios de la comarca, no es ajeno a los actos de los incívicos. El Ayuntamiento ha detectado en las últimas semanas una serie de vertidos ilegales de muebles y enseres que se están produciendo en distintos puntos de recogida de basura del municipio.

El Ayuntamiento muestra "tolerancia cero" frente a estas conductas incívicas, que tacha de "inaceptables" y que "deterioran la imagen del pueblo, generan problemas de salubridad y suponen un coste económico que acaba repercutiendo en todos los vecinos".

El gobierno local del PSOE está decidido a poner fin a este tipo de comportamientos y, en los casos detectados, los vehículos han sido identificados y también sus propietarios, por lo que ya se han iniciado los correspondientes expedientes sancionadores conforme a la normativa vigente.

Vertido ilegal en Aigües / INFORMACIÓN

Además, esta misma semana se ha iniciado otro expediente sancionador por hechos similares. El Ayuntamiento recuerda que las sanciones por vertidos ilegales pueden superar los 750 euros por cada infracción, sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran derivarse.

Ecoparque

El alcalde, Emilio Solbes, recuerda que el Consistorio dispone de servicios específicos para la correcta recogida de enseres, por lo que no existe "justificación alguna" para este tipo de actuaciones. Así, el ecoparque está abierto tres días a la semana, mientras que la recogida de enseres puerta a puerta se ofrece una vez al mes.

"Pedimos responsabilidad y civismo, pero actuaremos con contundencia para erradicar estas conductas", explica el regidor, que añade que cuidar el pueblo es "una obligación de todos".