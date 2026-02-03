Brigada multiservicios de limpieza, más puerta a puerta y otras mejoras del nuevo servicio de la basura de Sant Joan

El Ayuntamiento de Sant Joan d'Alacant ha sacado ya a licitación el servicio de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos urbanos. Es el más importante de todos los contratos que tiene un municipio, en este caso por un periodo de diez años y 35,5 millones de euros.

Las empresas interesadas tienen hasta el 5 de marzo para presentar sus ofertas en un jugoso concurso. En los dos últimos años se ha adjudicado en otros tres grandes municipios de la comarca: en San Vicente del Raspeig acudieron nada menos que nueve mercantiles, en Mutxamel fueron cuatro y en El Campello resultó curioso que solamente una, la que ya lo tenía.

Según ha anunciado el gobierno local del PP de Sant Joan, habrá más personal de limpieza, más medios y mayor calidad, pero ¿en qué va a consistir el nuevo servicio? ¿qué mejoras van a ver los vecinos de Sant Joan en las calles de sus barrios? ¿y en el día a día?

El municipio se divide en cuatro zonas: centro; casco urbano -ambas con mucha población, pero la primera también con alta actividad comercial y la segunda con baja-; Nou Nazareth -de gran expansión en la actualidad y en el futuro-; y urbanizaciones y diseminado.

División del municipio en cuatro áreas / INFORMACIÓN

Por lo que respecta a la limpieza, habrá hasta siete sistemas, todos complementarios. Uno es el barrido manual, el de toda la vida, con un carro y un operario, que se hará seis días a la semana en todo el pueblo.

Barridos

El segundo será un barrido de mantenimiento, seis días a la semana en la zona centro, y el tercero consistirá en un barrido manual motorizado y mecánico de aceras, una novedad que consiste en que una máquina eléctrica y silenciosa entrará por las aceras, que se hará el domingo en todas las zonas.

La cuarta modalidad es el barrido mixto-dual, una vez a la semana en la zona centro y una vez al mes en el resto de zonas, con una barredora que irá por el medio de la carretera limpiando y llevará dos pértigas a los lados con dos operarios que tirarán agua a presión para poder quitar manchas, especialmente las producidas por los orines incontrolados de mascotas, un tema que preocupa al gobierno local.

Dos veces por semana en el centro y una en las otras zonas se va a limpiar y desinfectar "a conciencia" el suelo donde están los contenedores

Los tres restantes son el barrido mecánico de aceras, el barrido mecánico de calzadas y el barrido mixto de aceras y calzadas, todos ellos una vez a la semana.

"Acumulamos los sistemas y en un mes se habrá limpiado la zona centro treinta veces con diferentes sistemas de limpieza", destaca el concejal de Limpieza, Nicolás López.

Por lo que se refiere a los baldeos, el mecánico pasará de uno a cuatro al mes en el municipio y, en concreto en la zona centro, de uno a siete al mes, mediante diferentes sistemas, ya sea mecánico en aceras, calzadas u mixto.

El vaciado y limpieza de papeleras se acometerá todos los días en todo el municipio, frente a los tres días a la semana de ahora, y aquí jugarán un papel destacado los técnicos municipales, que realizarán un control y valoración del servicio.

El objetivo es dar facilidades a los vecinos para que puedan reciclar y llevar cada residuo a su contenedor para que cada vez haya menos gris Nicolás López — Edil de Limpieza de Sant Joan

Otra novedad será la incorporación de una brigada de multiservicios de hidrolimpieza, dos operarios que irán con una máquina que limpiará manchas de todo tipo, ya sea manchas, aceite, grasa, cera, chicles o botellones. "Será todos los días de la semana y atenderán cualquier suciedad que surja al margen de los sistemas de limpieza normal del barrio", destaca López.

Por otra parte, dos veces por semana en el centro del pueblo y una vez a la semana en las otras zonas se va a limpiar y desinfectar "a conciencia" el suelo donde están los contenedores, que se mancha cuando alguien deja una bolsa fuera y deja mal olor.

Vertidos

Otras actuaciones que recoge el pliego es una limpieza de choque de carácter integral una vez al año en cada barrio, una limpieza y desbroce de solares municipales dos veces año y la limpieza de vertidos incontrolados cada vez que sea necesario.

Por lo que respecta a la gestión de los residuos, la recogida de orgánica -el marrón- será en días alternos y el contenedor funcionará con tarjetas, los enseres y voluminosos pasará de uno a tres días y se realizará el puerta a puerta de pañales y productos todos los días en los entornos de centros de mayores, residencias y colegios.

El puerta a puerta domiciliario de todas las fracciones pasa de tres a seis días a la semana y el nuevo documento recoge 800 puntos frente a los casi 200 de la actualidad, todos del extrarradio.

También se procederá al lavado de contenedores por dentro, dos veces al mes de octubre a marzo y cuatro al mes de abril a septiembre con una máquina específica, para atajar los malos olores.

Reciclaje

"El objetivo es dar muchas facilidades a los vecinos para que puedan reciclar y llevar cada residuo a su contenedor para que cada vez haya menos resto, que haya menos gris", recalca el edil.

Para ello, se va a incorporar maquinaria, como camiones recolectores de carga lateral, lavacontenedores, un camión de carga trasera eléctrico u otro de caja abierta con plataforma abierta y grúa.

Para la limpieza, se suman dos barredoras de aspiración, una hidrolimpiadora, una cuba de baldeo grande, cuatro sopladoras eléctricas -que no hacen ruido-, cuatro desbrozadoras eléctricas y carritos de limpieza con sistema de radiocontrol y localización, para saber dónde están y cuanto tiempo tardan en hacer cada ruta.