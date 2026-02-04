El alcalde de El Campello, diputado provincial

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, ha tomado posesión como diputado provincial en el pleno de la Diputación celebrado este miércoles. El regidor del PP sustituye a la anterior diputada y también edil campellera, Lourdes Llopis.

El presidente de la Diputación, Toni Pérez, ha procedido a realizar una distribución de las atribuciones, de manera que Berenguer pasa a ser diputado de Bienestar de las Personas, con competencias en el Hogar Provincial Antonio Fernández Valenzuela y en Salud Mental (Doctor Esquerdo).

Berenguer, en la Diputación / INFORMACIÓN

A su vez, el diputado y edil de Mutxamel José Antonio Bermejo pasa a encargarse de Recursos Humanos, área de la que se encargaba Llopis. Bermejo también es diputado del Instituto Pedro Herrero.

Llopis presentó su renuncia por motivos personales y el PP valoró este relevo como "un paso natural, que permitirá que Berenguer conozca de primera mano el funcionamiento de la institución provincial y aporte su experiencia" a la gestión que encabeza Pérez.

Muchas concejalías

El alcalde está al frente de ocho áreas municipales, entre ellas varias de las de mayor peso en la estructura del Ayuntamiento: Contratación, Disciplina Urbanística, Gestión Urbanística, Gobierno Interior, Hacienda, Padrón/Estadística, Secretaría General y Territorio y Vivienda.

Por ello, se prevé una reestructuración de competencias en el gobierno local campellero tras su nombramiento como diputado.