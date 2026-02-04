La arteria principal que atraviesa el casco urbano de Xixona, cerrada al tráfico (y no por poco tiempo)

Son apenas 200 metros, pero es la arteria principal de acceso y salida al centro urbano de Xixona. El Ayuntamiento va a remodelar por completo la calle del Vall que quedará cerrada al tráfico de vehículos.

Las obras de renovación y mejora del alcantarillado y el pavimento arrancan la próxima semana con un periodo de ejecución previsto de seis meses. Se realiza en estas fechas, de febrero a julio, fuera de los periodos de la campaña del turrón, la Feria de Navidad y los Moros y Cristianos, porque se ha tenido en cuenta que resulta esencial que esté abierta al público durante esas actividades y celebraciones.

La reforma en la antigua carretera Nacional 340 cuenta con un presupuesto de casi 500.000 euros y la adjudicataria es la empresa murciana Contratas y Viales de Levante, que se impuso en el concurso a otras dos mercantiles.

La remodelación en la calle del Vall se realiza para cambiar los pavimentos y la red de saneamiento, ambos con una elevada antigüedad y que debido al paso del tiempo se encuentran en un estado de deterioro y precariedad.

Colectores

La actuación incluye la ampliación de las aceras, que se harán accesibles, y la renovación de los colectores de aguas residuales y las canalizaciones de aguas pluviales, que van por debajo de la calzada.

Los trabajos arrancarán a la altura de la placita de la Casa Pósito, donde se ubica la sede de la asociación de alzhéimer AFA, y culminarán en el cruce con la calle Alcoi. Tampoco se podrá circular por el carreró de les Monges al tener cortada la salida.

La placita, que también será reformada / L. Gil López

Una vez pasado el tramo donde se instala el tradicional Betlemet en Navidad, los vehículos podrán acceder al casco urbano de Xixona por la calle de La Torre de les Maçanes, mientras que para la salida se puede utilizar los viales de la Mare de Déu de l’Orito, la Vila o Abadia.

Es una obra compleja pero necesaria con la que solucionamos problemas importantes y hacemos calles más amables y accesibles Isabel López — Alcaldesa de Xixona

No obstante, el Ayuntamiento recomienda evitar esas calles estrechas del casco antiguo y salir por la calle y puente de Alcoi.

Inundaciones

La alcaldesa, Isabel López, asegura que se trata de una obra "compleja, pero necesaria" porque el colector va por debajo de los edificios y se producen fugas que acaban provocando inundaciones en los bajos.

Con los trabajos, el colector pasará a estar en medio de la calle y de ahí saldrán las conexiones a las viviendas. El gobierno local ha estudiado opciones para no cortar el vial al tráfico de vehículos, pero finalmente no ha sido posible acometer las obras por fases.

Calle La Vila del casco antiguo, una de las opciones de salida, auque no recomendada por su estrechez / L. Gil López

Los vecinos afectados que no pueden entrar o salir a sus aparcamientos quedarán exentos del pago del vado durante el periodo que duren las obras. Los peatones sí que podrán seguir yendo por las aceras y acceder a los comercios que hay en la calle, alrededor de una decena.

El Ayuntamiento ha habilitado también un aparcamiento en batería en la calle Alcoi, como hace en la Feria de Navidad, que tendrá entonces un único sentido de circulación.

Calle del Vall, con las aceras estrechas / L. Gil López

"Con esta obra solucionamos problemas importantes y hacemos calles más amables y accesibles", destaca la regidora.

Y es que al pavimento y la red de saneamiento obsoletos de la calle del Vall se añade que la red de agua potable está constituida principalmente por tubería de fibrocemento a la que se conectan las distintas acometidas domiciliarias.

Infiltraciones

El paso del tiempo no perdona y su antigüedad provoca que haya un riesgo elevado de sufrir roturas que dejen sin servicio a las viviendas a las que abastece, pérdidas de presión e infiltraciones de agua en el subsuelo, con el consiguiente coste medioambiental.

Con la remodelación, se mejorará el suministro de agua, el mantenimiento y la gestión de la red de alcantarillado y se evitarán posibles filtraciones de residuales al subsuelo.

El proyecto incluye la reforma de la plaza, cambiando la estética y adecuándola al resto de la calle, con jardineras con arbolado y vegetación arbustiva y mobiliario urbano.