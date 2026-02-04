Una mujer está de parto en su casa de Sant Joan y el marido llama a la Policía Local, que llega y...

Parto con final feliz en Sant Joan d'Alacant. Una mujer ha dado a luz a una niña la madrugada de este miércoles en su vivienda en la calle Cervantes del municipio. Y han sido testigos no solo su marido, también una patrulla de la Policía Local.

El motivo no ha sido otro que el hombre, pasadas las 7 de la mañana, al ver que su pareja estaba a punto de parir, ha llamado a la Policía, muy nervioso, solicitando ayuda para trasladarla al hospital, según explican fuentes municipales.

Agentes se han desplazado hasta el domicilio y, cuando han accedido y llegado al dormitorio, la mujer se encontraba sobre la cama y acababa de dar a luz a una niña.

A la vivienda ha acudido también una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica urgente (SAMU), que ha atendido a la mujer tras el parto y la ha trasladado, junto con su bebé, al Hospital de Sant Joan, según las mismas fuentes.