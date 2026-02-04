El barrio de Sant Joan que se inunda cada vez que llueve con fuerza y la millonaria (y de momento, paralizada) solución

El colector sur de Mutxamel o norte de Sant Joan d'Alacant es una infraestructura largamente reivindicada por los gobiernos locales de los dos municipios y por los vecinos de ambas poblaciones.

Y es que cuando se producen lluvias torrenciales, el agua baja desde Mutxamel hasta Sant Joan y provoca inundaciones en el centro urbano o en las zonas de Salafranca o Lloixa.

Los últimos episodios de fuertes precipitaciones han vuelto a poner de manifiesto esta situación, que los vecinos llevan años denunciando: anegamientos recurrentes que afectan a viviendas, calles y servicios, evidenciando la falta de una red adecuada de pluviales.

Esta carencia se agrava especialmente en el barrio de Salafranca de Sant Joan, que ya de por sí presenta aceras deterioradas o inexistentes, alumbrado público insuficiente y antiguo, edificaciones fuera de alineación y, sobre todo, la ausencia de una red de pluviales adecuada, existiendo únicamente algunos imbornales en puntos muy concretos, lamenta el PSOE.

A ello se suma la diferencia de cota entre la calzada y las entradas a las viviendas, lo que incrementa el riesgo de inundaciones.

El alcalde de Sant Joan, Román en una de las calles cortadas por la lluvia, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Los socialistas recalcan que la ejecución del colector norte, que lleva años guardada en un cajón, es "clave y vital" para el municipio, ya que permitiría canalizar las aguas pluviales y evitar este tipo de situaciones.

Seguridad

La portavoz socialista, Esther Donate, ha señalado que no se trata de un problema técnico, sino de "una falta de planificación que afecta directamente a la seguridad y a la calidad de vida" de los vecinos."Hay barrios que llevan demasiado tiempo esperando soluciones y no pueden seguir siendo los grandes olvidados", resalta.

El PSOE reclama soluciones urgentes ante "un problema estructural"

Además, el PSOE alerta de que las obras realizadas en la cubierta de la autovía han incorporado una canalización exterior de obra que, en episodios de lluvias, recoge el agua por la parte de la cubierta, pasa por un canal de tierra sin obra por el lateral del colegio Rajoletes y la dirige hacia una canalización de tierra que desemboca en Salafranca, "obligando incluso al cierre de la calle 8 de Marzo tras la última alerta por lluvias y provocando la entrada de agua en viviendas".

Ante esta situación, el PSOE ha llevado al último pleno la situación en el barrio de Salafranca y la calle Maigmona y solicita al gobierno local del PP información actualizada sobre el estado del proyecto del colector norte y la verificación de la canalización realizada por el Ministerio de Fomento y su desagüe hacia la calle 8 de Marzo y el muro del colegio Rajoletes.

Una persona pasa por la cubierta de la autovía junto a un tramo cerrado por obras y, al fondo, el antiguo IES Lloixa, en una imagen de hace unos meses / Jose A. Rico

Piden también los socialistas que se inspeccione el sistema de canalización de aguas pluviales de las nuevas obras de construcción de bungalows situadas entre la cubierta de la autovía y Salafranca y una valoración integral por parte del departamento de Urbanismo del barrio de Salafranca para iniciar un programa de dotación que permita implantar una red de pluviales y renovar o sustituir los servicios públicos existentes.

Incertidumbre

En este sentido, la concejala socialista Eva Delgado ha señalado que no se trata de una situación puntual, sino de un problema "estructural que se repite cada vez que llueve con intensidad. Los vecinos y vecinas de Salafranca no pueden seguir viviendo con la incertidumbre de ver cómo el agua entra en sus casas".

Por su parte, el alcalde, Santiago Román, aseguró en el pleno que el estudio de la Mancomunidad de l'Alacantí sobre el colector de pluviales iba ya por los ocho millones de euros, cuando en 2018 se presupuestó en unos 6,8 millones.

Desde 2018... y nada

La Mancomunidad de l'Alacantí aprobó en diciembre de 2018 el proyecto de construcción de la infraestructura de drenaje de pluviales de Mutxamel, una obra antirriada que canalizaría las aguas generadas en el casco urbano de Mutxamel, las captaría y derivaría al cauce del Juncaret, evitando las repetidas inundaciones en los cascos urbanos de Mutxamel y Sant Joan y las filtraciones del túnel de la A-7.

La obra se basaba en la construcción de una conducción de dos kilómetros de longitud desde la acequia del Gualeró hasta el encauzamiento del Juncaret con una capacidad de absorción de 18 metros cúbicos de agua por segundo.

Además, el proyecto incluía un parque inundable, situado en la zona natural de la Coix, con capacidad para 20.000 metros cúbicos de agua con un sistema de retención de pluviales por medio de diversos lagos.