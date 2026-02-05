Aigues quiere un servicio de voluntarios de Protección Civil... y parece que lo va a conseguir

El pequeño municipio de Aigües va a llevar al próximo pleno para su aprobación una sencilla propuesta, pero de gran importancia: la constitución de la Agrupación de Protección Civil.

Es el primer paso administrativo para poder seguir adelante con el proyecto. Previamente, hace unos días se celebró una charla en el salón de plenos, impartida por dos expertos ponentes, el jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Campello, Eduardo Martínez, y el técnico municipal responsable de la coordinación de Protección Civil y Emergencias, sobre el funcionamiento de voluntarios a nivel municipal.

Técnicos de Protección Civil de El Campello, en Aigües / INFORMACIÓN

Los dos técnicos de El Campello acudieron a la cita acompañados de algunos integrantes de la agrupación local, que hablaron de cometidos, requisitos, ámbito de actuación y operaciones en las que pueden participar. Al finalizar, hubo ruegos y preguntas de los asistentes.

Colaboración

«Aigües merece tener su propia Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y trabajamos para y por ello», explica el concejal de Seguridad, Fernando Mazón, que agradece la colaboración de su homólogo campellero, Rafa Galvañ.

«Nuestro municipio y sus habitantes estarán, de esta forma, más seguros y más atendidos ante cualquier necesidad o eventualidad», asegura el edil, que destaca el empuje de los vecinos que, desinteresadamente, se han ofrecido a formar parte como voluntarios de este proyecto «en beneficio del pueblo».