Un compositor de El Campello dará inicio a la Semana Santa de Sevilla

El compositor y director de orquesta Rubén Jordán Flores, nacido en El Campello, es el autor de la pieza musical que acompañará el pregón que dará inicio a la Semana Santa de Sevilla, uno de los acontecimientos religiosos y culturales más relevantes de la agenda andaluza.

La obra se titula "La misión de la Esperanza" y ha sido compuesta específicamente para el acto, que tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza, un escenario de referencia en la vida cultural de la ciudad, el 22 de marzo, Domingo de Pasión.

El estreno de esta marcha procesional supone un nuevo logro en la carrera del músico campellero, que continúa consolidando su lugar en el panorama musical nacional a través de encargos de nivel y colaboraciones con instituciones de prestigio.

En una entrevista concedida a Canal Sur Radio, Jordán aclaró que la obra, aunque vinculada al tiempo de vísperas, se concibió originalmente para el Pregón de las Glorias. "No es la típica marcha para que un paso camine por la calle, sino una obra de concierto de carácter orquestal", afirmó.

Oración sonora

En este sentido, considera que la música actúa como un "pórtico" que prepara el alma del espectador antes de la palabra del pregonero. Define la composición como un vehículo de renovación espiritual y una "oración sonora" que busca conectar lo humano con lo divino.

"La misión de la Esperanza" pretende transmitir un sentimiento de renovación espiritual, combinando la técnica y el rigor sinfónico con la devoción y el sentimiento propios de la Semana Santa de Sevilla. "La obra ha sido concebida como un pórtico capaz de aportar la máxima emoción al acto".

El compositor y director de orquesta Rubén Jordán / INFORMACIÓN

Jordán se ha inspirado en la Virgen de la Esperanza de Triana, figura que conecta la mística cristiana con la sensibilidad de Sevilla. El título no es casual, ya que para el compositor representa una llamada a la luz y la necesidad de construir referentes espirituales sólidos. "La obra busca generar un diálogo sonoro que funcione como una oración capaz de llevar esperanza al oyente", asegura.

Este trabajo refuerza la relación artística de Rubén Jordán con Sevilla, ciudad en la que mantiene una presencia constante y reconocida. Actualmente es director principal y compositor invitado de la Banda de Música Nuestra Señora de la Victoria Las Cigarreras, una de las formaciones más prestigiosas del ámbito procesional, con la que ha firmado importantes proyectos musicales en los últimos años.

Tradición

Su trabajo al frente de esta banda ha contribuido a elevar los estándares artísticos de la música procesional contemporánea, combinando el respeto por la tradición con un enfoque técnico y expresivo de gran calidad.

Aunque hoy trabaja en escenarios de toda España, Rubén Jordán inició su trayectoria musical en El Campello, en la Coral Casino, donde dio sus primeros pasos en la música coral y forjó una vocación que más tarde derivaría en la composición y la dirección orquestal.

Posteriormente continuó su formación en la Banda Ciudad de Elche, que fue clave en su desarrollo. El compositor no olvida sus raíces en la Comunidad Valenciana, que siguen siendo un referente constante en su identidad creativa.

La obra busca generar un diálogo sonoro que funcione como una oración capaz de llevar esperanza al oyente Rubén Jordán — Compositor y director de orquesta de El Campello

En la actualidad, compagina su labor como compositor con la dirección de importantes agrupaciones en Madrid, entre ellas la Orquesta y Coro Filarmonía, la Orquesta Sinfónica La Estación y la Orquesta Singus. Ha participado en grandes producciones sinfónicas, espectáculos cinematográficos y conciertos de alto nivel en espacios como el Auditorio Nacional de Música.

Su música ha despertado el interés y el reconocimiento de destacadas figuras del ámbito cultural e intelectual, como el escritor Antonio Gala, con quien colaboró durante su etapa como compositor residente en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores. En la actualidad, Jordán coordina el Área de Composición Musical de esta institución, contribuyendo a la formación de nuevas generaciones de creadores.

Versatilidad

Con un catálogo que supera las 40 marchas procesionales, además de obras sinfónicas, corales y música para medios audiovisuales, Jordán se ha consolidado como una de las voces más versátiles de la música sacra y orquestal contemporánea en España.

Su estilo, caracterizado por la combinación de tradición, sensibilidad melódica y exploración sonora, le ha permitido conectar tanto con el público cofrade como con los auditorios sinfónicos.

El estreno de "La misión de la Esperanza" en el pregón de la Semana Santa de Sevilla supone no solo un importante logro artístico a nivel personal, sino también un motivo de orgullo para El Campello, explican fuentes municipales, que ve cómo uno de sus creadores lleva el nombre del municipio a uno de los acontecimientos más universales de la cultura española, con proyección internacional.