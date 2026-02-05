Fallece Francisco Blanes "Picante" a los 85 años, exjugador y exdirectivo del CD El Campello
Durante cuatro décadas formó parte de la gran familia marinera que faenaba por el banco sahariano-canario
El exjugador y exdirectivo del Club Deportivo El Campello Francisco Blanes Mira "Picante" ha fallecido a los 85 años. Nacido en junio de 1940, con sólo 14 años se embarcó hacia la "Mar gran" (Océano Atlántico) y durante cuatro décadas formó parte de la gran familia marinera que faenaba por el banco sahariano-canario, hasta que tuvo que retirarse por motivos de salud.
Vinculado al fútbol desde muy joven, a lo largo de su existencia se distinguió por la estima al deporte rey, siendo fiel seguidor del Hércules CF y del conjunto local, del que defendió durante la década de los sesenta tanto las camisetas del Athletic Campello como del Deportivo, donde destacó por su rapidez y entrega desde la posición de extremo derecha.
A partir de 1974, cuando el club se federó, se incorporó a la directiva como delegado de los equipos base, labor que desarrolló hasta principios de siglo. A pesar de la edad, siguió sin desvincularse del balompié, ya que fue uno de los fundadores de la Agrupació de Veterans, constituida en diciembre del 2005.
Moros y Cristianos
Paco "el picante", campellero de pura cepa, era persona muy conocida y querida en la localidad, donde también destacó por su entusiasmo festero, siendo uno de los participantes en los primeros desfiles de Moros y Cristianos, celebrados en 1964.
Esta pasión le llevó a ser cofundador de la comparsa Non Bébék, incorporada en 1979 a las fiestas mayores del municipio.
Blanes mira falleció el miércoles en el Hospital de Sant Joan y la iglesia parroquial de Santa Teresa ha acogido este jueves el sepelio.
