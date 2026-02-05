¿Una mujer embajadora... al fin? Los Moros y Cristianos de El Campello votarán cambiar la historia de la fiesta

Nuevo intento en los Moros y Cristianos de El Campello para acabar con una norma discriminatoria y cambiar la historia de la fiesta. Los festeros decidirán si una mujer puede ser embajadora, cargo que siempre ha ocupado un hombre.

La Junta Festera ha convocado este sábado la asamblea general ordinaria, en la que, entre otros puntos, se someterá a votación la propuesta de actualizar el artículo relativo a la designación y duración de los cargos festeros, con el fin de permitir que los de embajador y banderera "puedan ser ostentados indistintamente" por hombres o mujeres mayores de edad.

La iniciativa ha partido de la comparsa Tercio de Flandes y es la tercera vez en los últimos años que los festeros votarán sobre esta cuestión. "Es un tema del que se lleva años hablando, es un debate eterno, hay opiniones de todo tipo, los que creen que el hombre y la mujer ya están representados en sus cargos y los que entienden que se trata de un tema de igualdad", explica el presidente de la Junta Festera, Alejandro Sánchez.

En la asamblea podrán votar unos 200 festeros, entre los vocales compromisarios y los presidentes de las comparsas más los integrantes de la Junta.

Reñida votación y "una injusticia" La última vez que los festeros votaron que una mujer pudiera ser embajadora fue hace diez años. Entonces, la iniciativa fue rechazada en una reñida votación, por 61 de los 113 compromisarios y presidentes de comparsas, frente a los 49 a favor y tres abstenciones. Cavallers de Conquesta, que fue la comparsa proponente, lamentaba entonces que en pleno siglo XXI "aún quede este componente sexista en unas fiestas que han sabido evolucionar y modificar su organización y actos sin sufrir el encorsetamiento de otros Moros y Cristianos con más antigüedad y tradiciones". La que fue aspirante a embajadora, Aurora Perales Segura, admitió a INFORMACIÓN que sabía "que estaba difícil porque cambiar las cosas no es fácil y siempre cuesta", al tiempo que tachaba de "injusticia" la decisión.

Junto con esta propuesta, hay otras dos de calado que se someterán a votación, ambas por parte de la propia Junta. Una de ellas es la modificación del artículo referente al desarrollo de los actos del Mig Any, para establecer la obligatoriedad de que todos los integrantes de las comparsas, y no únicamente las capitanías, lleven la vestimenta oficial durante la entraeta del domingo por la mañana.

Camiseta

Hasta ahora, los festeros han salido con la camiseta de la comparsa oficial y con pantalón vaquero. El objetivo es "formalizar y oficializar más ese desfile, vestir ese día", asegura Sánchez.

El tercer punto destacado es la propuesta es el cambio del capítulo de régimen interno relativo a faltas y sanciones, con el objetivo de incorporar la prohibición de fumar y consumir bebidas alcohólicas durante los actos oficiales.

El presidente de la Junta asegura que son decisiones que "cambian la fiesta"

Y es que, aunque la normativa a nivel nacional lo prohíbe completamente, en las fiestas de El Campello han tenido algún episodio en el que festeros desfilaban con botellines o vasos con alcohol o con cigarrillos o puros.

"Por lo general se mantiene el respeto y decoro, pero queremos que quede formalizado en nuestros estatutos y poder imponer sanciones si es necesario", destaca.

Llamamiento

El presidente ha hecho un llamamiento a la participación de las comparsas en la asamblea porque se trata de decisiones que afectan al desarrollo y funcionamiento y "cambian la fiesta".

Sánchez es presidente de la Junta Festera desde marzo del pasado año. Tiene 23 años y participa en las fiestas desde su nacimiento siempre en la comparsa Els Veterans. En 2022 fue embajador moro.

Otros de los puntos incluidos en el orden del día son la aprobación de la gestión general y del balance económico correspondiente al ejercicio 2025, así como la aprobación de la previsión presupuestaria para el año 2026.

Cada vez son menos los techos de cristal que quedan por romper en las fiestas de Moros y Cristianos de la provincia. En Alcoy, el año pasado por primera vez una mujer, Ana Gisbert Mira-Perceval, ostentó uno de los principales cargos de los festejos, la Alferecía Mora, con su filà Marrakesch.

Además, también por primera vez hubo una escuadra mixta, de la mano de la Alferecía Cristiana de Andaluces. Dos pasos de gigante hacia la plena igualdad en estas celebraciones, cuna de cuantas se celebran en la Comunidad Valenciana.