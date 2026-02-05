El TSJ da la razón a San Vicente con el tasazo de la basura: "El cálculo de las tarifas no fue discriminatorio"

Balón de oxígeno para el equipo de gobierno de San Vicente del Raspeig. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso presentado por Esquerra Unida-Unides Podem en contra de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de recogida de residuos.

La Sección 3 de la sala de lo contencioso-administrativo falla que el cálculo de las tarifas de esta ordenanza, aprobada en diciembre de 2024, se ha realizado "de forma minuciosa y motivada, según los parámetros indicados por las normas legales y la doctrina", según fuentes municipales.

La sentencia es favorable a la división del municipio en siete zonas homogéneas en función del valor catastral y al criterio de capacidad económica basado tanto en el valor medio catastral y superficie, como en el número de contenedores en cada zona y de convivientes empadronados en inmuebles de uso residencial. También se ha considerado válida la ponderación de la zona de podas.

Se constata que el Ayuntamiento ha utilizado en el cálculo de las tasas "criterios objetivos, perfectamente admisibles" y el uso de tales datos objetivos "no resulta en ningún caso ni arbitrario ni discriminatorio, quedando igualmente acreditada la ponderación de la capacidad económica de los contribuyentes por sectores".

Tasa diferenciada

En cuanto a la tasa para establecimientos con actividades económicas, el magistrado interpreta que "no se desvirtúa la ordenanza originaria" que establecía una tasa diferenciada, según el tipo de actividad, además de tramos según la superficie de local, todo ello "debidamente motivado".

Este fallo se extiende a las cuotas aplicadas a las zonas de la Universidad de Alicante y polígonos industriales, igualmente aceptadas.

Hacienda dice que ya ha subsanado la falta de un informe de impacto de género

La sentencia cuestiona que las pruebas aportadas por el recurrente, EU-Podem, "hayan desvirtuado dichos cálculos" y le condena al pago de las costas del proceso, según las mismas fuentes.

La misma sección del TSJ ha resuelto otro procedimiento relativo a la misma ordenanza, reguladora de la tasa de residuos, en este caso iniciado por el PSOE, que también presentó recurso,

Impacto de género

El tribunal ha aceptado solo uno de los tres aspectos cuestionados, que se refiere a la necesidad de disponer de un informe de impacto de género. Desde el área de Gestión Tributaria se ha argumentado que ese aspecto ya se ha subsanado, incorporando ese documento en la ordenanza que está en vigor desde el pasado 1 de enero de 2026.

Los servicios técnicos estudiarán el fallo, que, según la primera estimación, podría afectar como máximo al 0,35% de los cerca de 60.000 recibos emitidos en 2025 con la anterior ordenanza, 30.000 aproximadamente cada semestre. Este porcentaje corresponde a quienes presentaron recursos a la tasa el pasado año que aún están por resolver por parte del organismo SUMA.

Desde Gestión Tributaria se ha aclarado que la ordenanza fiscal actual incorpora tanto el informe de impacto de género, como el de familia e infancia, pese a que, según el fallo del TSJ, estos dos últimos no son preceptivos.