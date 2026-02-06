Vuelve la polémica con los árboles a San Vicente: talas "selectivas" o ejemplares "destrozados"

San Vicente del Raspeig ha iniciado esta semana la remodelación del acceso sur a la ciudad, una iniciativa que convertirá la calle Mayor y todo su entorno en una zona más peatonal y accesible.

Esta actuación, con un coste de 2,6 millones de euros y un plazo de ejecución de ocho meses, supone una restructuración de todos los espacios, incluyendo las zonas verdes y arbolado.

¿Qué ocurre entonces con las especies que hay plantadas? El equipo de gobierno del PP y Vox ha planificado una reordenación del arbolado existente con el objeto de, recalca, "mantener una cobertura arbórea adecuada y segura".

Por ello, tras una revisión exhaustiva, se van a realizar talas "selectivas" y algunos trasplantes de ejemplares que, en la actualidad, presentan problemas de estabilidad, deformaciones o enfermedades, están en competencia por la cercanía con otros árboles o por la presencia de especies poco adecuadas para el entorno.

Posteriormente, explica la edil de Medio Ambiente, Mercedes Torregrosa, se efectuará una nueva plantación de árboles "en puntos donde se considere necesario".

Alcorques pequeños

En estas últimas semanas precisamente se ha demostrado la poca sujeción que presentan algunos árboles debido, principalmente, a la dificultad de desarrollo de las raíces en las zonas urbanizadas por el escaso tamaño de los alcorques y la presencia de servicios urbanos subterráneos.

La posibilidad de trasplante de árboles ubicados en estos puntos resulta difícil porque el sistema de raíces que se puede extraer es "insuficiente para garantizar la estabilidad del ejemplar, así como su desarrollo futuro".

Trabajos de remodelación en el acceso sur de San Vicente / INFORMACIÓN

La edil ya señaló en el último pleno que entendía la alarma que puede generar la retirada de árboles, pero que se hace por una causa justificada, ya sea su envejecimiento, alcorques diminutos o especies que no eran apropiadas para su entorno.

Acciones legales

Pero el PSOE no comulga con estas explicaciones y su portavoz, Asun París, denuncia que las obras están "destrozando" centenares de árboles sanos, por lo que anuncia que el partido va a estudiar si la actuación es legal.

La concejala María Jesús Moreno, por su parte, sostiene que la derecha tiene "un problema" con los árboles porque "parece que les molesta la vegetación" en las ciudades. "Con PP y Vox, los árboles tienen las de perder. Este alcalde ha dejado claro que prefiere que la ciudad esté llena de asfalto", añade.

En la misma línea, los socialistas recriminan que desde que llegó la derecha y la extrema derecha al Ayuntamiento en 2023, San Vicente se está quedando sin refugios climáticos y que los árboles que se arrancan en todas las obras "no se trasplantan a ninguna parte".