La Asociación Vecinal Campellera abandona el Consejo de Salud de El Campello: "Es una farsa"

La Asociación Vecinal Campellera ha comunicado al Consejo Básico de Salud de El Campello su decisión de no continuar formando parte del organismo. El colectivo vecinal, en un duro comunicado, considera que el Consejo "está siendo instrumentalizado" y es "una farsa", pues el equipo de gobierno del PP "está a favor" de la ampliación del vertedero, "el principal problema de salud que tiene nuestra población".

En el pleno municipal del pasado 29 de enero, recuerdan, los concejales de PP y Vox votaron en contra de una moción presentada por los grupos municipales PSOE, Per El Campello, Compromís y EU-UP de rechazo a la ampliación de planta de basura.

"Quién no se opone, está a favor. En un asunto de tanta trascendencia, no caben medias tintas", inciden en el comunicado. El concejal de Salud Pública, Marcos Martínez, "fue uno de los que se opuso y, desde ese momento, no está legitimado para el cargo".

La Asociación Vecinal Campellera entiende la salud como "una línea roja que no se debe traspasar" y recalca que el equipo de gobierno "ha perdido nuestra confianza. De ser honesto con nuestro pueblo, debía haberse opuesto al precio que fuese".

Compromiso electoral

Inciden en que el programa elecotral del PP de El Campello para las municipales de 2023 recogía entre sus compromisos la oposición "frontal" a la ampliación del vertedero, "tal vez porque en aquel momento no gobernaban en la Generalitat. Ahora que sí gobiernan han cambiado de criterio, perjudicando a El Campello".

Programa electoral del PP de El Campello

El comunicado, que firma el presidente de la asociación, Vicente Calpena, deja constancia de que no van "a blanquear a quienes legitiman una hipoteca de más de 18 años en la salud de nuestros vecinos y en la de los vecinos de Aigües".

Por todo ello, han abandonado el Consejo Básico de Salud y hacen un llamamiento al resto de asociaciones presentes para "que tomen nuestro mismo camino". Por último, aseguran que volverán "cuando nuestros dirigentes amen a nuestro pueblo por encima de cualquier otro interés".

El alcalde de El Campello, Juanjo Berenguer, en su intervención en el pleno, llamó la atención sobre el cambio de postura de los partidos de izquierda, que cuando estaba el Botànic "impulsaron, evaluaron y prácticamente culminaron" la tramitación para ampliar el vertedero "y desde 2023 dan un giro radical".

Improvisación

El regidor del PP incidió en que la moción, tal y como estaba planteada, invade competencias que no son municipales y justificó el "no" a que hay que basarse en informes técnicos para apoyar o rechazar la ampliación.

Por último, pidió "no generar falsas expectativas" y, sobre los malos olores que arrastra la planta prácticamente desde su puesta en marcha, recordó que hay nuevos proyectos que permitirán minimizarlos. "El populismo no recicla un kilo de basura", ha concluido.