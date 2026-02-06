Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Moción de censura"El honorable Barcala"Sarampión AlicanteProtesta AyuntamientoCortes tráfico VoltaSubida mar TorreviejaAire tropical
instagramlinkedin

Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello

Las actuaciones se prolongarán durante medio año

Inicio de las obras en el interior de la finca de Villa Marco.

Inicio de las obras en el interior de la finca de Villa Marco. / INFORMACIÓN

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

Tras eliminar los voluminosos ejemplares de buganvillas que en las últimas décadas colonizaron la casa de los guardeses y el vallado de piedra de la finca Villa Marco, en El Campello, las brigadas de obreros han iniciado ya la rehabilitación del edificio. Los trabajos se ejecutarán por un importe de 301.991,81 euros.

El alcalde Juanjo Berenguer, acompañado por la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, han comprobado el buen ritmo de las obras. Las buganvillas, originarias de bosques tropicales, contaban con troncos de más de 15 centímetros de diámetro y alcanzaban alturas superiores a los siete metros, afectando tanto a la vivienda de los guardeses como al vallado perimetral.

La intervención en marcha contempla la reposición de los elementos deteriorados del muro de bloque, la restauración de la portada de acceso y la cerrajería original, así como la reconstrucción de la cubierta de la vivienda del guarda. También incluye la consolidación estructural y la recuperación de elementos singulares, como el asuelo y las tejas originales, que se han conservado para su posterior recolocación. Además, se dotará a las estancias recuperadas de accesibilidad y aseos públicos.

Un momento de la visita del alcalde y los ediles.

Un momento de la visita del alcalde y los ediles. / INFORMACIÓN

Historia

Villa Marco, construida en 1899, es una joya del modernismo y uno de los elementos más valiosos del patrimonio cultural de El Campello. Sin embargo, atraviesa actualmente uno de sus peores momentos, con graves deterioros en elementos estructurales. El Ayuntamiento adquirió la finca en 1999.

La rehabilitación permitirá que la finca recupere pronto su aspecto más visible desde el exterior. Las obras se prolongarán durante seis meses. En el interior de la vivienda de los guardeses se construirán dos aseos adaptados y taquillas para la venta de entradas de futuros espectáculos.

Noticias relacionadas

Se trata de la primera fase de un proyecto más ambicioso, que contempla la restauración integral del edificio principal, muy deteriorado por el paso del tiempo, y al que se dará un uso público todavía por determinar. Con estas actuaciones iniciales, sin embargo, Villa Marco ya podrá acoger actos culturales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
  2. La exconcejala de Urbanismo de Alicante intercambió con su suegro el piso protegido en Les Naus para ganar altura
  3. Menos es más: Benidorm reduce su ocupación en la semana del Benidorm Fest pero aumenta su rentabilidad
  4. Los hermanos Pérez-Hickman ya no podrán alquilar las dos viviendas protegidas que tienen en Alicante
  5. La Generalitat detecta más irregularidades en la adjudicación de viviendas protegidas en Alicante
  6. Arenales del Sol en Elche clama contra la urbanización de su avenida principal: vecinos y comercios exigen recuperar el doble sentido
  7. El abogado Ignacio de la Calzada desmonta el mito del Tribunal Médico: 'A los 12 meses de baja la prórroga es automática
  8. Dimite Miguel Ángel Sánchez, jefe de Gabinete de Turismo, por el escándalo de las viviendas protegidas de Alicante

Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello

Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello

Chollazo inmobiliario en Elche: piso con terraza a menos de dos kilómetros del mar por 175.000 euros

Chollazo inmobiliario en Elche: piso con terraza a menos de dos kilómetros del mar por 175.000 euros

Hasta 17 horas diarias, sin descanso y en condiciones extremas de calor e insalubridad: cae una banda que explotaba a migrantes en obradores de pan

Lorrio expone el contexto histórico de la Dama de Elche: Ilici era la capital del sur provincial

Lorrio expone el contexto histórico de la Dama de Elche: Ilici era la capital del sur provincial

Cortes de calles en La Nucía por la Volta Comunitat Valenciana de ciclismo

Cortes de calles en La Nucía por la Volta Comunitat Valenciana de ciclismo

Kitai llega al Benidorm Fest con la intención de hacer un Måneskin "a la española"

Kitai llega al Benidorm Fest con la intención de hacer un Måneskin "a la española"

La etapa reina de la Volta CV saldrá de La Nucía el 7 de febrero

La etapa reina de la Volta CV saldrá de La Nucía el 7 de febrero

Mercalicante roza los tres millones de cifra de negocio antes de encarar su ampliación

Mercalicante roza los tres millones de cifra de negocio antes de encarar su ampliación
Tracking Pixel Contents