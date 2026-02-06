Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello

Tras eliminar los voluminosos ejemplares de buganvillas que en las últimas décadas colonizaron la casa de los guardeses y el vallado de piedra de la finca Villa Marco, en El Campello, las brigadas de obreros han iniciado ya la rehabilitación del edificio. Los trabajos se ejecutarán por un importe de 301.991,81 euros.

El alcalde Juanjo Berenguer, acompañado por la primera teniente de alcalde, Lourdes Llopis, y el concejal de Infraestructura Pública, Cristian Palomares, han comprobado el buen ritmo de las obras. Las buganvillas, originarias de bosques tropicales, contaban con troncos de más de 15 centímetros de diámetro y alcanzaban alturas superiores a los siete metros, afectando tanto a la vivienda de los guardeses como al vallado perimetral.

La intervención en marcha contempla la reposición de los elementos deteriorados del muro de bloque, la restauración de la portada de acceso y la cerrajería original, así como la reconstrucción de la cubierta de la vivienda del guarda. También incluye la consolidación estructural y la recuperación de elementos singulares, como el asuelo y las tejas originales, que se han conservado para su posterior recolocación. Además, se dotará a las estancias recuperadas de accesibilidad y aseos públicos.

Un momento de la visita del alcalde y los ediles. / INFORMACIÓN

Historia

Villa Marco, construida en 1899, es una joya del modernismo y uno de los elementos más valiosos del patrimonio cultural de El Campello. Sin embargo, atraviesa actualmente uno de sus peores momentos, con graves deterioros en elementos estructurales. El Ayuntamiento adquirió la finca en 1999.

La rehabilitación permitirá que la finca recupere pronto su aspecto más visible desde el exterior. Las obras se prolongarán durante seis meses. En el interior de la vivienda de los guardeses se construirán dos aseos adaptados y taquillas para la venta de entradas de futuros espectáculos.

Se trata de la primera fase de un proyecto más ambicioso, que contempla la restauración integral del edificio principal, muy deteriorado por el paso del tiempo, y al que se dará un uso público todavía por determinar. Con estas actuaciones iniciales, sin embargo, Villa Marco ya podrá acoger actos culturales.